Konec upanja: okostje nad Malo Pišnico pripada osem let pogrešanemu domačinu

Kranjskogorski policisti so bili konec letošnjega aprila obveščeni o najdbi človeškega okostja na strmem pobočju nad Malo Pišnico na območju Kranjske Gore, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, kjer so dodali, da identiteta osebe takrat ni bila potrjena. »Z analizo, ki jo je opravil Nacionalni forenzični laboratorij je bilo nato ugotovljeno, da okostje nesporno pripada pogrešanemu Artu Kovačiču s Kranjske Gore, ki je bil pogrešan od 3. oktobra 2018,« je ob tem še zapisal tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič. Smrt ni bila posledica kaznivega ravnanja, o vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

Pisali smo, da se je omenjeni 49-letnik 3. oktobra 2018 okrog enih popoldne peš odpravil iz domačega Podkorena proti planinski koči Mojčin dom na Vitrancu, a se domov ni vrnil. Še isti dan je stekla obsežna iskalna akcija, a Podkorenca niso našli. Našli ga niso niti več let pozneje in leta 2023 so nad tem, da bi še lahko bil živ, očitno obupali tudi njegovi najbližji. Pred jeseniškim okrajnim sodnikom je namreč junija 2023 stekel nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega Arta za mrtvega. Zdaj je to žal postalo tudi uradno in svojci se bodo od njega lahko dostojno poslovili.