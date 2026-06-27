Konj naj bi na pašniku podrl otroka, v bolnišnico s helikopterjem

V četrtek je v javnost prišla informacija, da je okoli 11. ure pri Domu na Kofcah konj pohodil otroka. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so reševalci tržiške gorskoreševalne službe in dežurna ekipa za reševanje v gorah poškodovanem otroku dali prvo pomoč, s helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Čeprav je podatek, da je konj pohodil otroka, slišati zlovešče, se je izkazalo, da ni bilo tako hudo. Kaj natančno se je zgodilo, nam sicer ni uspelo izvedeti. Po nekaterih podatkih naj bi se mati z otrokom sprehajala po travniku. Približala sta se konju, ta se je obrnil in otroka podrl. Po drugih podatkih so otroci na pašniku božali konja, ko se je ta premaknil, se je otrok očitno ustrašil, se obrnil in padel. Po naših neuradnih podatkih naj ne bi šlo za hujše poškodbe.

Z živalmi je treba znati ravnati. FOTO: Marko Feist

A ob tem je morda vendarle na mestu opozorilo staršem in obiskovalcem gora, da gre za živali na prosti paši, ob njih je treba ravnati previdno in jih ne vznemirjati, starši pa morajo vedno paziti na otroke.