Koprčan ni dobil alkohola, zato se je v lokal vrnil s sekiro

Policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Koper, so v sredo okrog 15.30 odšli v enega od gostinskih lokalov v Kopru, kjer je neznanec razgrajal in lokala ni hotel zapustiti.

Policisti so ugotovili, da je 62-letni Koprčan prišel v lokal in zahteval, da mu postrežejo alkoholne pijače, česar pa lastnik lokala ni hotel storiti, saj je bil moški vidno pijan.

Moški je odšel, a se je le 15 minut pozneje vrnil v lokal, s seboj pa je imel sekiro. »Sekire ni uporabil ali z njo grozil, je pa lastnika lokala z roko udaril po obrazu in ga nato še spotaknil, da je ta padel na tla,« so dogodek opisali na PU Koper.

Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti zoper 62-letnega Koprčana uvedli hitri postopek.