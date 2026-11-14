Koprčana (35) ujeli s tono živih morskih ježkov, zdaj bo moral v zapor

35-letnika po rodu iz Kopra, ki pa živi v Umagu, so cariniki 28. julija ustavili na mejnem prehodu Rupa. Med pregledom so ugotovili, da je v kombiju znamke Fiat Ducato z italijanskimi registrskimi tablicami vozil 141 zabojev s skupno kar 1057 kilogrami živih morskih ježkov. Policiji je pokazal ponarejen tovorni list, sodišče na Reki pa ga je zdaj nepravnomočno obsodilo na leto zapora zaradi nezakonite trgovine z divjimi vrstami in še za kaznivo dejanje ponarejanja listin.

Na Hrvaškem sme posameznik sicer nabrati največ deset morskih ježkov. Omenjeni 35-letnik je bil sicer že večkrat kaznovan, med drugim zaradi velike tatvine in kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, kazen, ki so mu jo izrekli za tihotapljenje ježkov, pa se mu zdi previsoka, poročanje časnika Kleine Zeitung povzema Jutarnji list. Ježke je pomorska policija po zasegu sicer spustila nazaj v morje.

Ni pa tokratni primer tihotapljenja živih ježkov osamljen. Pred dvema letoma so finančni policisti in zaposleni na luški kapitaniji na mejnem prehodu Škofije med Italijo in Slovenijo zasegli 286 kilogramov morskih ježkov, več kot 5000 živali v skupni vrednosti 3200 evrov je bilo namenjenih na jug Italije, kjer morski ježki veljajo za specialiteto.