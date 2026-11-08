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Koprčana obsodili za poskus uboja, njegovo žrtev nato prijeli zaradi poskusa ropa

Oškodovanec je moral v pripor, napadalec pa je odkorakal na prostost.
Lani je bil Vladimir Marinović - Pajdo oškodovanec, pred dnevi pa je sam pristal v priporu. Fotografiji: Moni Černe
Lani je bil Vladimir Marinović - Pajdo oškodovanec, pred dnevi pa je sam pristal v priporu. Fotografiji: Moni Černe
Moni Černe
 8. 11. 2026 | 05:00
3:01
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Edi Bonin je znanca Vladimirja Marinovića pred slabim letom v Manžanu napadel s kuhinjskim nožem in ga večkrat zabodel. Lani 23. novembra okoli šeste ure zjutraj se je Marinović v družbi dveh žensk na povabilo svojega znanca Bonina pripeljal pred njegov dom v Manžanu. Ko je stopil pred vrata stanovanja, jih je gostitelj odprl s kuhinjskim nožem v roki in napadel povsem presenečenega gosta. Z nožem je zamahoval proti njegovi glavi in vratu, Marinović pa je zbežal v vozilo. Bonin je stekel za njim in v vozilu z nožem zamahoval proti njegovemu vratu in prsim. Gost se je umikal in branil z ...
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Koprčana obsodili za poskus uboja, njegovo žrtev nato prijeli zaradi poskusa ropa

Oškodovanec je moral v pripor, napadalec pa je odkorakal na prostost.
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V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
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EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
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Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
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Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
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Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
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Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
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Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
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VARNOST

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Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
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Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
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»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

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6. 11. 2026 | 13:32
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VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
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MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
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PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
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Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
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POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

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Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
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ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
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Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

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Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

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Irska tolpa proti newyorški mafiji

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Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
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Lifestyle  |  Stil
HIBRID

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