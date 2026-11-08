Koprčana obsodili za poskus uboja, njegovo žrtev nato prijeli zaradi poskusa ropa

NA SODIŠČU

Oškodovanec je moral v pripor, napadalec pa je odkorakal na prostost.

Edi Bonin je znanca Vladimirja Marinovića pred slabim letom v Manžanu napadel s kuhinjskim nožem in ga večkrat zabodel. Lani 23. novembra okoli šeste ure zjutraj se je Marinović v družbi dveh žensk na povabilo svojega znanca Bonina pripeljal pred njegov dom v Manžanu. Ko je stopil pred vrata stanovanja, jih je gostitelj odprl s kuhinjskim nožem v roki in napadel povsem presenečenega gosta. Z nožem je zamahoval proti njegovi glavi in vratu, Marinović pa je zbežal v vozilo. Bonin je stekel za njim in v vozilu z nožem zamahoval proti njegovemu vratu in prsim. Gost se je umikal in branil z ...