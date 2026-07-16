Koprske policiste ob 0.19 poklical občan, ko so prišli na kraj, so imeli kaj videti

Koprske policiste je ob 0.19 poklical občan in povedal, da je na hrvatinskem klancu vozilo v jarku. Na kraju so policisti ugotovili, da je vozilo na strehi, voznica pa ukleščena. Gasilci so ji pomagali iz vozila. Ogled kraja je pokazal, da je 67-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu z vozilom zapeljala v desno na strmo nabrežino, kjer je vozilo obrnilo na streho. Obstala je na vozišču slepe ulice.

Bila je pijana

Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,72 mg/l. Lažje poškodovano so odpeljali v SB Izola, podan bo obdolžilni predlog.