OSUMLJENCI IZ TUJINE

Koprski kriminalisti razvozlali oborožene rope igralnice v Ankaranu, rop menjalnice ...

Osebe, za katere so ugotovili, da so utemeljeno osumljene navedenih ropov, so kazensko ovadili na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Fotografija je simbolična. FOTO: Zaslonski posnetek
Fotografija je simbolična. FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 8. 1. 2026 | 20:13
 8. 1. 2026 | 20:13
5:32
Koprski kriminalisti so v drugi polovici leta 2025 po daljših, intenzivnih in zahtevnih preiskavah uspešno zaključili obravnavo več primerov hujših ropov, ki so jih leta 2024 na različnih lokacijah izvedli oboroženi storilci. O teh ropih je policija javnost ob dogodkih že obveščala, zdaj pa so kriminalisti zbrali dovolj podatkov in dokazov, da so v primerih prepoznali osebe, za katere obstaja utemeljen sum vpletenosti.

Rop menjalnice v središču Kopra: grožnja s predmetom, podobnim pištoli

Prvi rop se je zgodil 21. junija 2024 popoldne v eni od menjalnic v središču Kopra. Storilec je bil po opisu starejši moški suhe postave, oblečen v oblačila različnih barv. Delavki menjalnice je zagrozil s predmetom, ki je bil po videzu podoben pištoli, in si prisvojil denar v višini več kot 1000 evrov.

Policija storilca kljub takojšnjim ukrepom po ropu ni odkrila. Javnosti so takrat posredovali tudi posnetke osumljenca in prosili za informacije. Nadaljnje delo so prevzeli koprski kriminalisti, ki so v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami in tudi tujimi policijami intenzivno zbirali obvestila in dokaze. V preiskavi so ugotovili utemeljen sum, da je rop izvedel 60-letni državljan Hrvaške, brez prijavljenega prebivališča v Sloveniji. Po navedbah policije je bil v preteklosti v več evropskih državah obravnavan zaradi hujših kaznivih dejanj in je prestajal tudi daljše zaporne kazni. Trenutno se nahaja v tržaških zaporih zaradi drugih kaznivih dejanj. Policija ob tem dodaja, da morebitno vpletenost osumljenega v druga kazniva dejanja še preverjajo.

Rop trgovine s plemenitimi kovinami: ropar zvezal prodajalko, pobeg s skuterjem

Drugi rop se je zgodil 22. avgusta 2024 popoldne, prav tako v središču Kopra. Po navedbah policije sta se dva moška s skuterjem pripeljala pred trgovino s plemenitimi kovinami. Eden je, oblečen v daljša oblačila in z motoristično čelado na glavi, vstopil v trgovino, trgovki zagrozil s predmetom, ki je bil po videzu podoben pištoli, nato pa jo zvezal. Odnesel je več kosov nakita in nekaj predmetov, ki so bili last trgovke, skupna vrednost pa je presegla več tisoč evrov. Z drugim storilcem, ki je čakal na skuterju, sta pobegnila.

Policija storilcev tudi v tem primeru neposredno po ropu ni izsledila, čeprav so opravili obsežno iskanje z večjim številom policistov in kriminalistov. Preiskavo je prevzel Sektor kriminalistične policije PU Koper, kriminalisti pa so v naslednjih mesecih intenzivno zbirali dokaze v sodelovanju z drugimi enotami in tujimi policijami. Zbrani podatki kažejo na utemeljen sum, da je rop neposredno izvršil 49-letni državljan Srbije, brez prijavljenega prebivališča v Sloveniji. Po navedbah policije je utemeljeno osumljen tudi tatvine registrske tablice in motorističnih čelad, ki naj bi jih skupaj s sostorilcem uporabil pri ropu.

Gre za osebo, ki je bila po navedbah policije v preteklosti v več evropskih državah, tudi v Sloveniji, že obravnavana zaradi podobnih hujših kaznivih dejanj. V sodelovanju s PU Ljubljana so ugotovili, da je ista oseba utemeljeno osumljena še nekaterih drugih kaznivih dejanj zoper premoženje. Policija nadaljuje aktivnosti, saj želijo osumljenega izslediti in obenem ugotoviti identiteto njegovega sostorilca.

Rop igralnice v Ankaranu: izginilo več kot 10 tisoč evrov

Tretji primer se nanaša na rop, ki se je zgodil 26. avgusta 2024 ponoči v eni od igralnic na območju Ankarana. Po podatkih policije sta rop izvedla najmanj dva storilca, višje rasti, stara okoli 30 let, oblečena v raznobarvna oblačila, s kapucami in zakritimi obrazi. Vstopila sta v igralnico, zagrozila zaposlenim in odnesla denar v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov.

Takoj po ropu so stekle iskalne aktivnosti, vendar storilcev niso našli. Koprski kriminalisti so z zbiranjem dokazov in v sodelovanju z drugimi enotami ugotovili utemeljen sum, da je eden od storilcev 47-letni državljan Srbije in Makedonije, brez prijavljenega prebivališča v Sloveniji. Po navedbah policije je v času ropa dejansko prebival na območju PU Ljubljana, kamor je po ropu skupaj s sostorilcem tudi pobegnil. Osumljenec je zdaj že dlje časa v ljubljanskih zaporih zaradi drugih podobnih hujših kaznivih dejanj zoper premoženje, ki naj bi jih izvedel kmalu po ropu v Ankaranu. Zbiranje dokazov za odkritje sostorilcev in ugotavljanje morebitnih drugih kriminalnih aktivnosti pa še poteka.

Kazenske ovadbe in zagrožene kazni

Osebe, za katere so ugotovili, da so utemeljeno osumljene navedenih ropov, so kriminalisti PU Koper kazensko ovadili na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Za kaznivo dejanje ropa po 206. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od 8 do 15 let, odvisno od teže kaznivega dejanja.

Na policiji ob tem poudarjajo, da so ropi sicer med uspešneje preiskanimi kaznivimi dejanji zoper premoženje, vendar je njihovo preiskovanje – z odkrivanjem storilcev in dokazovanjem – pogosto zelo zahtevno in zato tudi časovno dolgotrajnejše.

