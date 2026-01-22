Korak v napačno smer na Štajerski cesti v Ljubljani, pešec hudo poškodovan (FOTO)

Včeraj, v sredo, 21. januarja, nekaj pred 21. uro se je na Štajerski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po doslej zbranih obvestilih je pešec nepravilno hodil po vozišču in ga prečkal, pri tem pa je vanj trčil voznik osebnega avtomobila. Pešec se je v nesreči huje telesno poškodoval. Reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Informacije je posredoval Tomaž Tomaževič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Nasveti policije za varno prečkanje ceste

Policija ob tem znova opozarja pešce, naj cesto prečkajo le na za to označenih mestih, kot so prehodi za pešce, podhodi ali nadhodi. Pred vstopom na vozišče naj se vedno prepričajo, ali lahko cesto varno prečkajo, ter preverijo promet iz obeh smeri.

Pešci naj ceste ne prečkajo iznenada ali med stoječimi oziroma parkiranimi vozili, saj jih vozniki v takih primerih težje opazijo. Posebno previdni naj bodo v večernem in nočnem času ter ob slabši vidljivosti.

Policija pešcem svetuje tudi uporabo svetlih oblačil ali odsevnih teles, s katerimi so v prometu bolj vidni. Hoja po vozišču je dovoljena le tam, kjer ni pločnika, pri čemer morajo pešci hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje, da lahko spremljajo promet.

Z upoštevanjem prometnih pravil in večjo previdnostjo lahko pešci bistveno prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu.

prometna nesreča Ljubljana FOTO: Bralka Sandra