Kot iz akcijskega filma: Deana ugrabili pred azijsko restavracijo na Črnučah

Deseti april pred tremi leti se bo Deanu L. v spomin zapisal kot eden od bolj črnih dni v njegovem življenju. Bil naj bi žrtev prave filmske ugrabitve, ki je bila menda plod Edine Ljubijankić, Zlatana Krupića, Sanela Fendeja, Alena Kreštića in Mervana Šljivarja. Med temi imeni najbolj izstopa ime Šljivarja, saj je ta tako med slovenskimi kot bosanskimi kronisti precej znano ime. Pri nas zaradi dogajanja na parkirišču pred Sombrerom na ljubljanskih Fužinah 23. januarja 2016, v Bosni in Hercegovini pa zaradi umora Nedžada Kličića, imenovanega Krajiški oziroma Cazinski Rambo 14. septembra 2014 v lokalu Gold v Ostrožcu pri Cazinu.

27. NOVEMBRA se bodo lahko izrekali o krivdi.

V prvi zadevi je na sodišču dokazal, da na Fužinah ni poskušal ubiti Fadila Ferhatovića, in je bil zato oproščen vseh obtožb. V drugi kazenski zadevi, ki poteka v Ljubljani, in ne v BiH, pa še vedno čaka na dan, kdaj se bo lahko oglasil na sodišču in začel v ponovljenem sojenju vnovič dokazovati svojo nedolžnost. Zaradi neupravičenega pripora, v katerem je bil po dogodku na Fužinah, je od države že iztožil dobrih 28.000 evrov z zamudnimi obrestmi vred. Ker je prepričan, da je to, tudi glede na razmere v priporu, odločno premalo oziroma da bi moral dobiti še dobrih 40.000 evrov, od države terja še ta znesek. Na sodišču so nam pojasnili, da odločitev sodišča še ni sprejeta. »Zadeva je trenutno pri izvedencu zaradi izdelave izvedenskega mnenja,« so dodali.

Zatožna klop je včeraj samevala. Na sodišče sta prišla le Šljivarjeva zagovornica Sanda Aćimović in Jure Vozel, zagovornik Sanela Fendeja. Foto: Dejan Javornik

Šljivar je po prepričanju tožilstva v domnevnem protipravnem odvzemu prostosti Deana L. »odločilno prispeval« k temu, da so jo skupaj s preostalo četverico tudi lahko izvedli. Z Ljubijankićevo naj bi priskrbel peugeota boxer, s katerim naj bi ugrabili omenjenega moškega. Znaj bi se dogovoril, da naj boxerja posodi Kreštiću. Ljubijankićeva naj bi tistega dne Deana L. zvabila in pripeljala na parkirišče pred azijsko restavracijo Veliki Hong Kong na Gameljski cesti v ljubljanskih Črnučah. Tam naj bi ga Krupić, Fende in Kreštić skupaj z neznanimi storilci napadali. Ga nato zvlekli v avtomobil in ga pretepli ter brcali. Eden od njih naj bi mu na vrat prislonil tudi nož in mu tako med drugim grozili, da ga bodo zaklali ter mu ubili familijo. Z vsem tem so ga popolnoma obvladali in si ga podredili, trdi tožilstvo, ter mu prizadejali površinsko poškodbo skalpa in drugih delov glave, rano na glavi, odrgnino komolca ter goleni. Potem naj bi ga odpeljali na odročno lokacijo v Povodju in ga tam pustili poškodovanega ter zvezanega.

Peterica bi se morala včeraj izreči o krivdi, a je moral ljubljanski okrožni sodnik Miha Šubara narok prestaviti, saj se niti eden od njih predobravnavnega naroka ni udeležil.