Kot v filmu: 70-letnik v Sežani trčil v pešca, motorista in še tri avtomobile

V soboto, 21. februarja 2026, so ob 11.37 policisti obravnavali prometno nesrečo v Sežani.

»Po zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da je 70-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Divače peljal po Partizanski cesti v smeri Fernetičev. Ko je peljal mimo semaforja z Bazoviško cesto je začel iznenada nekontrolirano vijugati po vozišču. Pri tem se je nekaj nasproti vozečih vozil komaj izognilo trčenju. Ko je pripeljal do parkirišč z bočnim parkiranjem v bližini pošte, je tam trčil v 72-letnika, ki je stal na desni strani ob svojem vozilu, z namenom, da bo odprl vrata in sedel v vozilo. Pešca je huje poškodoval (sum na slom gležnja). Po trčenju je nadaljeval z vožnjo, kjer je pri odcepu za Cankarjevo ulico naprej trčil v 18-letnega voznika motornega kolesa iz Trsta, ta je po trčenju padel is se lažje poškodoval. Povzročitelj je motor z vozilom rinil pred seboj in tako trčil še v pred seboj vozeči osebni avtomobil, katerega je peljal 65-letni Sežančan. Po tem trčenju je 70-letni povzročitelj zapeljal na nasprotno smerno vozišče in tam še čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 58-letni Izolan,« so o nenavadnem incidentu sporočili s PU Koper.

Povzročitelja so odpeljali v SB Izola, odrejen mu je bil strokovni pregled. Nadaljuje se z zbiranjem obvestil, po zaključku bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje (po 323/1 KZ-1b) Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.