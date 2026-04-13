Koze rešili pred ognjem, požar je v celoti uničil gospodarsko poslopje (FOTO)

Minuli petek ob 0.49 je v naselju Galušak, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, nedaleč od regionalne ceste Gornja Radgona–Ptuj, izbruhnil požar in popolnoma uničil gospodarsko poslopje velikosti 40 kvadratnih metrov. Gasilci iz občin Sveti Jurij ob Ščavnici, Ljutomer in Sveti Andraž so požar pogasili in uspelo jim je preprečiti širjenje na bližnje objekte, zlasti na hišo, ki je povezana s poslopjem. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je bil obseg škode precejšen, saj je bilo gospodarsko poslopje v celoti uničeno, v notranjosti pa tudi nekaj kmetijske opreme in orodja. Lastniki so pravočasno rešili koze, ki so bile v objektu.

Po naših podatkih so preiskovalci opravili razgovore z morebitnimi očividci in si ogledali tudi posnetke varnostnih kamer, vendar za zdaj niso odkrili nič sumljivega. Posest so pred kratkim prevzeli novi lastniki, saj se je prejšnja lastnica preselila v dom starejših. Kot nam je povedal Andrej Vrzel, župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici, bodo na občini dogodek še analizirali.

Škoda ne bo majhna.