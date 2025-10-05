Kradel in grozil varnostniku? Slednjemu je prekipelo in moški je dobil klofuto

INCIDENT V LJUBLJANI

Dogajanje v središču Ljubljane je posnela nadzorna kamera.

Včasih je veljalo, da je središče prestolnice prostor druženja meščanov. Z leti so se prostori, ljudje in vsebine spremenili. Med hordami turistov se v centru mesta znajdejo posamezniki, ki ustvarijo nič kaj imenitne zgodbe; ondan nas je v nabiralniku pričakal videoposnetek, ki je nastal v eni od ljubljanskih trgovin. »V prilogi vam pošiljam posnetek, po spletu krožijo kruti posnetki od varnostnikov,« je zapisala neznanka oziroma neznanec. A šele, ko smo si ogledali 16-sekundni videoposnetek, smo dojeli, o čem govori naš vir. Ena klofuta, dve preiskavi Na njem bradatega moškega z modro kapo v ...