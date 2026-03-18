Kradel kot sraka, a zaradi Šutarjevega zakona ne bo odgovarjal

NIHČE NE BO POVRNIL ŠKODE

Stari znanec policije in sodišč Vojko Šarkezi je opran pregona za 18 kaznivih dejanj.

31-letni Vojko Šarkezi, oče šestih otrok, se je pred dnevi razveselil sklepa Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu, ki ga je na podlagi Šutarjevega zakona opralo krivde kar 18 očitkov tatvine, hkrati pa je taisti sklep požel nemalo zgražanja med oškodovanci, saj ne le da jim škode ne bo nihče povrnil, temveč se sprašujejo tudi o učinkovitosti takšne kaznovalne politike. Gre namreč za specialnega povratnika, ki ga nobena kazen ne izuči. Ko smo o Šarkeziju poročali pred enim letom, se je na sodnijo javil iz našega največjega zapora, z Doba. Že takrat je imel gosto popisan kazenski list, ...