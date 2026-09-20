Krajan na težko dostopnem terenu doživel nesrečo, sledilo je zahtevno reševanje slovenskih gasilcev

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da se je danes ob 13.58 v naselju Stopnik v občini Vransko s štirikolesnikom poškodoval krajan. Po njihovih informacijah je do nesreče prišlo v gozdu na težko dostopnem terenu.

Kot so zapisali, so gasilci Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev Vransko, Prekopa-Čeplje-Stopnik, Ločica pri Vranskem in Tešova zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi in pripravi poškodovane osebe za transport. S pomočjo vrvne tehnike so nato osebo transportirali okoli 500 metrov po strmem pobočju do reševalnega vozila. Reševalci so poškodovanega moškega prepeljali v celjsko bolnišnico, so še zapisali na omenjeni upravi.