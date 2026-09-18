Krajan šel po gobe, našel pa ročno bombo iz druge svetovne vojne

V četrtek je ob 19.09 na območju naselja Legen v občini Slovenj Gradec krajan pri nabiranju gob naletel na ročno bombo, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnik Državne enote za varstvo pred NUS Zahodnoštajerske regije jo je odstranil in prepeljal v začasno skladišče, poroča Spin112.

Kaj storiti, če v gozdu najdete bombo ali granato? Predmeta se ne dotikajte in ga ne premikajte. Umaknite se po isti poti, preprečite drugim dostop do najdbe ter čim prej pokličite 112. Tudi desetletja stara in zarjavela neeksplodirana ubojna sredstva so lahko še vedno smrtno nevarna.