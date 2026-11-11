Kranjčan Mladen izgubil državljanstvo zaradi izogibanja sodišču

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je 14 obtoženih v zadevi domnevnega trgovanja z drogo v okviru slovenske celice zloglasne kriminalne združbe na Balkanu Kavaški klan končno odločitev sodnika Tomaža Bromšeta že slišalo na zadnji septembrski dan. Vsi skupaj so tako (nepravnomočno) obsojeni na 108 let zapora, največ brata Kadivec, Klemen (15 let) in Blaž (12 let zapora). Primer zaradi obsežnosti zadeve in razreševanja določenih pravnih vprašanj ni bil preprost. Bromše se je z njim ukvarjal vse od 26. januarja 2023, ko je tožilec Jože Levašič obtoženim predstavil obtožnico.

Mladena Samardžijo je zastopala Vanesa Ščuka. FOTO: Dejan Javornik

V njej sta bila takrat poleg najbolj izpostavljenih imen v tem postopku, to sta brata Kadivec, med drugim omenjena tudiiz Ljubljane teriz Kranja. A ker jima je še pravočasno uspelo zapustiti državo in jo popihati v Bosno in Hercegovino, kjer ju pred izročitvijo naši državi ščiti državljanstvo, so ju na sodišču v Ljubljani zaman čakali in jima v Sloveniji tudi nikoli niso začeli soditi . Prvega naj bi v svoje vrste, tako obtožnica, novačila domnevni vodji slovenske celice kavaškega klana Klemen Kadivec in. Z dovoljenjem obeh, torej Kadivca in Vrzića, pa naj bi bil v letu 2020 tudi vodja druge slovenske celice kavaškega klana. In vanjo menda novačil tudi glavnega skesancain Samardžijo. In medtem ko se je štirinajsterica pred sodnikom Bromšetom branila obtožb, je država Arapoviću in Samardžiji vrnila udarec tako, da je zoper njiju sprožila postopek za odvzem slovenskega državljanstva. Arapoviću je tako ljubljanska upravna enota leta 2023 v upravnem postopku po uradni dolžnosti izdala odločbo, da mu naše državljanstvo preneha na podlagi 26. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS), saj je škodoval interesom naše države.

Aleš Jerman, vodja Sektorja za državljanstvo na MNZ Foto: Dejan Javornik

BiH prevzela pregon

Eno leto pred tem je bil podoben postopek sprožen še proti Samardžiji, ki je nato prav tako ostal brez državljanstva. S tem se ni strinjal, zato se je obrnil na upravno sodišče. Junija letos je tako tožbo obravnavala sodnica upravnega sodišča. Samardžija je svoj izostanek opravičil, zastopala ga je pooblaščenka. » Nahaja se v BiH, njegovo zaslišanje pa je v danem trenutku mogoče zgolj prek videokonference. In sicer prek sodišča v Banjaluki,« je pojasnila odvetnica. Sodnica se za njegovo zaslišanje ni odločila, je pa uvodoma strnila, da se obravnava tožba zoper državo oziroma MNZ oziroma prvostopenjsko upravno enoto. Ta pa da se je pri obrazložitvi za odvzem državljanstva naslonila na tretjo točko 26. člena ZDRS, »se pravi, da je tožnik pogost storilec kaznivih dejanj«. Dodala je, da je nato MNZ, ki ga je na sodišču zastopal vodja Sektorja za državljanstvo na MNZ, dodal še četrto točko, »da ne izpolnjuje dolžnosti po ustavi in zakonu, ki so predpisane za državljane«.

Obe strani sta ves čas trdno stali vsaka na svojem bregu, pri čemer je Ščukova v spis še vložila dokument, s katerim je dokazovala, da je uvodoma omenjeni kazenski postopek zoper Samardžijo odstopljen v reševanje v BiH. To so nam potrdili tudi na ljubljanskem okrožnem sodišču: »Zadeva je bila dne 6. avgusta 2024 prek Ministrstva za pravosodje RS odstopljena tujim pristojnim organom, in sicer Bosni in Hercegovini. Dne 8. novembra 2024 je sodišče s strani organov BiH prejelo obvestilo o prevzemu pregona.« To, kot je dodala odvetnica, pomeni, da njegova stranka v Sloveniji nima odprtega nobenega kazenskega postopka. V spis pa je vložila še sodbo italijanskega kasacijskega sodišča, iz katere da izhaja, »da se upravni organi pri tako hudem posegu, kot je odvzem državljanstva, ne morejo nekritično opreti na odprt kazenski postopek, o katerem še ni bilo pravnomočno odločeno«.

Jerman je na to odgovoril, da se tožena stranka pri svoji odločitvi ni opirala na vsebino odprtega kazenskega postopka, »temveč na dejstvo, da se je tožeča stranka izogibala izvedbi kazenskega postopka, ki je bil uveden zoper njo«. Ter da je bilo o zadevi odločeno leta 2022, ko je kazenski postopek še vodilo slovensko sodišče. Sodnica je na koncu tožbeni zahtevek Samardžije zavrnila. V zadevi je bilo, kot so nam povedali na upravnem sodišču, odločeno 24. junija letos. »Sporočamo vam, da je bila tožba zavrnjena,« je na naše poizvedovanje odgovorila predsednica upravnega sodišča Mojca Medved Ladinek. Odločitev Upravnega sodišča RS je, kot so nam pred dnevi potrdili na sodišču, tudi že pravnomočna.

Luka Arapović se je v zadevi kavaški klan javil le prek videokonference s sodišča v Banjaluki, ko je tudi sam povedal, da ni več Slovenec.