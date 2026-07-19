Kranjčanka brez izpita, pod vplivom alkohola, po trku pobegnila: policisti so jo izsledili, potem pa ...

Kranjski policisti so v soboto, 18. julija 2026, nekaj minut pred 1. uro zjutraj na območju Kranja obravnavali 49-letno voznico, ki se je z avtomobilom zaletela v parkiran avtomobil.

Po trku je s kraja odpeljala. Kranjski policisti so jo izsledili naknadno ter ugotovili, da je avtomobil vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,38 mg/l). Avtomobil so ji zasegli. Policisti zoper njo za več prometnih prekrškov vodijo prekrškovni postopek. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljena pa bo z obdolžilnim predlogom v nadaljnji postopek predlagana k pristojnemu okrajnemu sodišču.

Med postopkom se je do policistov nedostojno vedla za kar so ji izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Kranj.