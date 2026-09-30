Kranjski policisti iščejo voznico, ki je po trčenju z voznico e-skiroja odpeljala brez izmenjave podatkov

Kranjski policisti iščejo neznano voznico avtomobila, ki naj bi bila udeležena v prometni nesreči z voznico e-skiroja. Ta je po trku padla na tla, pozneje pa je v zdravstveni ustanovi poiskala pomoč, kjer so ugotovili lažje telesne poškodbe.

Prometna nesreča se je zgodila v petek, 4. septembra 2026, okoli 17.30 na območju Mlakarjeve ulice v Kranju. Policisti so bili o dogodku obveščeni naknadno. Po do zdaj zbranih podatkih je v križišču prišlo do trčenja med neznano voznico osebnega avtomobila in znano voznico e-skiroja. Po trku je voznica e-skiroja padla na tla.

Neznana voznica se je po nesreči ustavila, z voznico e-skiroja spregovorila in ji ponudila pomoč, vendar je ta pomoč zavrnila. Ker si na kraju nista izmenjali podatkov, policisti zdaj iščejo voznico avtomobila.

Policija poziva voznico in očividce

Po doslej zbranih informacijah obstaja možnost, da je bila v nesrečo vpletena voznica avtomobila znamke Volkswagen Passat. Policisti je še niso uspeli izslediti, zato jo pozivajo, naj se oglasi na Policijski postaji Kranj. Za vse informacije so dosegljivi na telefonski številki 04/233 64 00. Morebitne očividce, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi okoliščin nesreče, prav tako prosijo, naj pokličejo policijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200.