Krava na območju Žalca poteptala 74-letnika, huje poškodovanega našla soseda

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Vsakodnevna opravila na pašniku v Galiciji na območju Upravne enote Žalec so se za 74-letnega lastnika končala s hudimi poškodbami. Krava ga je zbila na tla in ga poteptala.
Poškodovanega moškega je našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce. S helikopterjem so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je utrpel hujše poškodbe.
Policisti so dogodek obravnavali kot nesrečo pri delu.
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