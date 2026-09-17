Krava na območju Žalca poteptala 74-letnika, huje poškodovanega našla soseda

Vsakodnevna opravila na pašniku v Galiciji na območju Upravne enote Žalec so se za 74-letnega lastnika končala s hudimi poškodbami. Krava ga je zbila na tla in ga poteptala.

Huje poškodovanega našla soseda

Poškodovanega moškega je našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce. S helikopterjem so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je utrpel hujše poškodbe.

Policisti so dogodek obravnavali kot nesrečo pri delu.