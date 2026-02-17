  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZADEVA KOBRA

Kriminalec iz zadeve Kobra po skoraj desetih letih pred sodnika

Sodišče je preložilo predobravnavni narok za Shqiprona Hoxhaja.
Shqipron Hoxhaj tiralica slovenska policija FOTO: Policija.si
Shqipron Hoxhaj tiralica slovenska policija FOTO: Policija.si
STA, A. G.
 17. 2. 2026 | 20:25
 17. 2. 2026 | 20:25
A+A-

Na koprskem okrožnem sodišču so danes razpisali predobravnavni narok za 36-letnega Shqiprona Hoxhaja, ki so ga konec januarja iz Hrvaške izročili Sloveniji. Sodišče je moralo narok za poskus kaznivega dejanja izsiljevanja preložiti, ker je Hoxhaj prišel brez zagovornice. Hoxhaj je bil skoraj deset let nedosegljiv za slovensko pravosodje. Pobegnil je med zaključno akcijo koprskih kriminalistov v zadevi Kobra v letu 2016. Ostali člani združbe so medtem kazni že prestali. Obsojeni so bili zaradi trgovanja s prepovedanimi drogami, nekateri pa tudi zaradi poslov z nezakonitimi migranti.

Shqipron Hoxhaj. Foto: PU Koper FOTO:
Shqipron Hoxhaj. Foto: PU Koper FOTO:

Hoxhaja so v letu 2021 že prijeli na Kosovu. Povedal pa je, da se je takrat sam predal oblastem, kasneje pa na tamkajšnjem sodišču krivdo za očitke priznal in kazen prestal. V zaporu je bil pet let, je povedal, dodatno je plačal 40.000 evrov. Pojasnil je, da se je januarja letos sam predal policiji na meji med Črno goro in Hrvaško. Zahteval je, da ga čim prej predajo Sloveniji, saj da je želel zaključiti odprt postopek na koprskem sodišču.

Na predobravnavni narok je prišel brez zagovornice, saj ji je preklical pooblastilo, zato sodnica Polona Trebežnik Šlibar naroka ni mogla opraviti in ga je preložila na prihodnji teden. Hoxhaj je napovedal, da se bo do takrat poskušal dogovoriti z odvetnico, da ga bo še naprej zastopala, saj pozna njegov primer.

Koprsko tožilstvo mu v obtožnici očita poskus kaznivega dejanja izsiljevanja. Gre za zgodbo, v kateri so bili ostali trije obtoženi že dvakrat oproščeni, sodba pa je pravnomočna. Hoxhaj je poudaril, da želi čim prej zaključiti tudi ta sodni postopek.

Hoxhaj je bil skoraj deset let nedosegljiv za slovensko pravosodje. Pobegnil je med zaključno akcijo koprskih kriminalistov v zadevi Kobra v letu 2016. Ostali člani združbe so medtem kazni že prestali. Obsojeni so bili zaradi trgovanja s prepovedanimi drogami, nekateri pa tudi zaradi poslov z nezakonitimi migranti.

Več iz teme

Shqipron HoxhajsodiščeKopersojenjepredobravnavni naroksodbakriminalna združbaZadeva Kobra
ZADNJE NOVICE
20:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZADEVA KOBRA

Kriminalec iz zadeve Kobra po skoraj desetih letih pred sodnika

Sodišče je preložilo predobravnavni narok za Shqiprona Hoxhaja.
17. 2. 2026 | 20:25
19:56
Bulvar  |  Domači trači
SKORAJ SO GA ZVLEKLI Z ODRA

Slovenska režiserka na premieri v šoku: desničarski aktivist v glavo dobil pomarančo

»Misli, ki jih govori fašist, so v principu misli, ki jih slišimo vsak dan tudi v slovenski politiki, pa nobenemu ne pade na pamet ...«
17. 2. 2026 | 19:56
19:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ZNANSTVENIKI IZDALI OPOZORILO

Nasa priznala grožnjo, eden od tisočev asteroidov lahko uniči celotno mesto: »Ne vemo, kje so«

Vesoljska agencija je priznala, da Zemlja nima načina, kako bi se branila pred temi ogromnimi vesoljskimi skalami.
17. 2. 2026 | 19:35
19:07
Novice  |  Slovenija
MNOŽIČNA UDELEŽBA

Poglejte, kako so se študenti Višje policijske šole združili v solidarnostni krvodajalski akciji (FOTO)

Več kot 100 študentk in študentov je sodelovalo v akciji Varujemo, darujemo, rešujemo ...
17. 2. 2026 | 19:07
19:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 17. do 23. februarja: Teden mrka, ekstaze, nato preizkušnje

Mrk in Mars prinašata preobrate, nato val sreče in ljubezni. Teden z Luno bo med pretresi in uslišanim hrepenenjem.
17. 2. 2026 | 19:00
18:44
Šport  |  Odmevi
IZGUBLJA BITKO

Zlati olimpijec paraliziran, ima le še štiri mesece življenja

Škotski paraolimpijski prvak v veslanju David Smith je iz bolniške postelje delil srce parajoče sporočilo, v katerem je razkril, da so ga premestili v paliativno oskrbo in da mu je ostalo le še nekaj mesecev življenja.
17. 2. 2026 | 18:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki