Kriminalist Matjaž ob službo, gojil je marihuano

SOJENJE

Nekdanji vodja skupine za prepovedane droge Matjaž Hrovatin predlaga ustavitev kazenskega postopka.

Pred okrožnega sodnika koprskega sodišča Miho Špilarja sta stopila nekdanji kriminalist koprskega sektorja kriminalistične policije, vodja skupine za prepovedane droge, 48-letni Matjaž Hrovatin, in njegova mati, 75-letna Mina Hrovatin. Med obtoženimi je bil tudi oče Matjan Hrovatin, ki pa sodnega epiloga ni dočakal, saj je po hudi bolezni umrl. Specializirano državno tožilstvo (SDT) jima očita, da naj bi najmanj od 20. avgusta do 28. septembra 2019 na parceli v Plavju ter v stanovanjskem objektu v lasti očeta, med vinsko trto, posadila in oskrbovala najmanj osem rastlin prepovedane konoplje. ...