NA NOVEGA LETA DAN

Kriminalisti: Koprčanka (55) je bila ustreljena, osumljenca že prijeli

Moški, ki z žensko ni bil v sorodstvenem razmerju niti se predhodno nista poznala, dejanja ni načrtoval.
Za kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za povzročitev splošne nevarnosti pa do pet let zapora (fotografija je simbolična). FOTO: Guliver/getty Images
Za kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za povzročitev splošne nevarnosti pa do pet let zapora (fotografija je simbolična). FOTO: Guliver/getty Images
B. K. P.
 10. 2. 2026 | 12:16
 10. 2. 2026 | 12:51
2:46
Policisti in kriminalisti so končali preiskavo kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe, ki jo je na prvi dan letošnjega leta utrpela 55-letna ženska iz Parecaga. Ta je na balkonu skupaj s sorodniki opazovala ognjemet, ko jo je nekaj zadelo in hudo poškodovalo, zdaj se je izkazalo, da je bila ustreljena, dejanje pa po ugotovitvah kriminalistov ni bilo naklepno, temveč je šlo za nesrečo. Podrobnosti preiskave je na tiskovni konferenci pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Aljoša Špeh: »Ob prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da je gospa zadobila poškodbo na področju ramena, ki je bila zelo podobna strelni rani. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so 55-letnico odpeljali v splošno bolnišnico v Izoli, kjer so jo oskrbeli, opravili so tudi operacijo in iz njenega telesa odstranili kroglo. Ugotovljeno je bilo, da gre za kroglo naboja, kar je potrdil tudi nacionalni forenzični laboratorij, strokovnjaki so ob tem še ugotovili, da je šlo za revolver.«

Ovadili ga bodo

Kriminalisti so nato 9. januarja izsledili in identificirali 58-letnega moškega, državljana Slovenije, ki so ga sumili storitve kaznivega dejanja, odvzeli so mu prostost ter pri njem opravili hišno preiskavo in zasegli več kosov strelnega orožja in streliva, za vse je imel po Špehovih besedah veljavne orožne listine. Poleg hišne preiskave so kriminalisti opravili tudi ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali sledove, ki so bili posledica streljanja. Zasegli so tudi revolver, ki je ustrezal kalibru in tipu krogle, ki je bila odstranjena iz žrtve. »Na podlagi vseh dejstev in dokazov bomo zoper 58-letnika podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, saj je moški povzročil nevarnost oškodovanki in tudi trem družinskim članom, ki so bili z njo na balkonu,« je še dodal vodja koprskih kriminalistov.

Dejal je še, da oškodovanka in osumljenec nista v nobenem sorodstvenem razmerju oz. se predhodno nista poznala, dejanje prav tako ni bilo naklepno. »Nespametno dejanje osumljenca je povzročilo, sklepamo, praznovanje novega leta,« je dejal Špeh. Za kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za povzročitev splošne nevarnosti pa do pet let zapora.

Več o primeru preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic in na naši spletni strani.

12:20
Lifestyle  |  Stil
ŽIVALSKO KRALJESTVO

Te živali ne more pregrizniti niti lev s svojim močnim zobovjem

Na prvi pogled bi ga lahko zamenjali za plazilca, a je luskavec sesalec, edini pripadnik naše vrste, ki ima kožo prekrito z luskami.
10. 2. 2026 | 12:20
Logo
