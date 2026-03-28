Kriminalisti na Celjskem razkrili milijonsko goljufijo

Kriminalisti so v torek na območju Policijske uprave Celje izvedli več hišnih preiskav. Potekale so na naslovih treh fizičnih in dveh pravnih oseb. Kriminalisti so iskali dokaze za štiri kazniva dejanja goljufije na škodo Evropske unije po 229. členu KZ-1 in en poskus tega kaznivega dejanja. V preiskavi, ki jo je sicer usmerjalo evropsko tožilstvo (EPPO) in je potekala že dlje, so se kriminalisti osredotočali na poslovodstvo srednje velikega podjetja z območja Policijske uprave Celje. »Podjetje je v letu 2023 na več kot 20 posameznih objektih večje trgovske verige namestilo strojno opremo za proizvodnjo električne energije, za kar je pridobilo sredstva sofinanciranja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,« pojasnjujejo na celjski policijski upravi.

Podjetje je ministrstvu, pristojnemu za dodeljevanje sredstev, predložilo lažne in nepopolne dokumente o izvedenem projektu ter zamolčalo in prikrilo podatke o dejanskem izvoru vgrajene strojne opreme, s čimer so bili kršeni temeljni pogoji javnega razpisa. »Na podlagi navedenih ravnanj je prvoosumljeni s pomočjo še dveh osumljenih oseb na račun pravne osebe neupravičeno pridobil dobrih 955.000 evrov sredstev iz proračuna Evropske unije, s poskusom goljufije pa bi si pridobil še dobrih 215.000 evrov,« so še dodali na celjski policijski upravi.