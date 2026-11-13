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POLICIJSKA AKCIJA

Kriminalisti na območju Kamnika odkrili več kot 1000 sadik konoplje in kilogram kokaina! Dva moška končala v priporu

Kriminalisti so našli in zasegli tudi več kot kilogram kokaina ter približno 3000 evrov gotovine.
FOTO: PU Kranj

FOTO: PU Kranj

FOTO: PU Kranj

FOTO: PU Kranj

FOTO: PU Kranj

FOTO: PU Kranj

FOTO: PU Kranj
FOTO: PU Kranj
FOTO: PU Kranj
N. Č.
 13. 11. 2026 | 11:10
 13. 11. 2026 | 11:10
1:42
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Ljubljanski kriminalisti so na območju Kamnika odkrili obsežen prostor, posebej prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje. Med hišno preiskavo so zasegli več kot 1000 sadik konoplje, približno dva kilograma že posušene konoplje in več kot kilogram kokaina. Dvema državljanoma Srbije so odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanju odredil pripor.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v sredo na območju Kamnika na podlagi zbranih obvestil in odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih, starih 37 in 35 let.

FOTO: PU Kranj
FOTO: PU Kranj

Med preiskavo so odkrili večji prostor, posebej prirejen za gojenje konoplje, v katerem je raslo več kot 1000 sadik. Poleg tega so zasegli približno dva kilograma že posušene konoplje in številne pripomočke za njeno gojenje.

To pa še ni bilo vse. Kriminalisti so našli in zasegli tudi več kot kilogram kokaina ter približno 3000 evrov gotovine.

FOTO: PU Kranj
FOTO: PU Kranj

Oba osumljenca pristala v priporu

Kriminalisti so 37- in 35-letnemu osumljencu, oba sta državljana Srbije, odvzeli prostost in odredili pridržanje. V četrtek popoldne so ju s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper oba odredil pripor.

Preiskavo so vodili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

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