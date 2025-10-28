Ovadili trenerja juda Fabjana zaradi spolne zlorabe šestih deklet

Po poročanju časnika Dnevnik so kriminalisti znanega slovenskega trenerja juda Marjana Fabjana ovadili zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Kot še navaja, naj bi šlo za zlorabo žrtve, ki je o tem spregovorila za omenjeni časnik.

Fabjan je v krajšem telefonskem pogovoru za Dnevnik dejal, da s kazensko ovadbo še ni seznanjen, je pa potrdil, da so ga v sklopu preiskave policisti že zaslišali.

Po navedbah Dnevnika se kazenska ovadba zaradi kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja nanaša na oškodovanko, ki je poleti svojo izkušnjo kot prva zaupala novinarki Dnevnika in trenerja nato tudi prijavila policiji.

Nekdanja judoistka je med drugim opisala, kako naj bi Fabjan postopoma zlorabil odnos med trenerjem in njo, mlado športnico. Med pripravami naj bi jo povabil v svojo sobo, kjer naj bi jo otipaval, nato pa ji zabičal, da o tem ne sme nikomur govoriti.

Fabjan očitke zanika

Po navedbah Dnevnika so kriminalisti prav na podlagi te prijave ovadili Fabjana. Po prvi prijavi so se oglasile še druge športnice z novimi obtožbami, ki naj bi kazale na ponavljajoč se vzorec njegovega vedenja.

Fabjan sicer očitke zanika in trdi, da nikoli ni bil z nobeno od svojih tekmovalk v intimnem odnosu proti njihovi volji.

Kriminalisti so kazensko ovadbo podali na celjsko okrožno tožilstvo, kjer bodo presodili, ali bodo sprožili kazenski pregon. Tožilstvo se lahko odloči za vložitev zahteve za sodno preiskavo, lahko pa ovadbo tudi zavrže. Pred tem ima možnost od kriminalistov zahtevati dopolnitev kazenske ovadbe.

Za kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja zakon predvideva kazen od enega do osmih let zapora.

Po informacijah Dnevnika naj bi Fabjana ovadili zaradi zlorabe šestih deklet.