Kriminalisti preiskujejo sume korupcije, dokumentirane materialne koristi presegajo 50.000 evrov

Potem ko je župan Moravč Milan Balažic na dopoldanski tiskovni konferenci zavrnil očitke iz kazenske ovadbe zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, so podrobnosti obsežnih četrtkovih preiskav, v katerih so v več krajih po Sloveniji preiskovali sume več kaznivih dejanj, danes pojasnili še na policiji.

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so 28. maja 2026 ob pomoči preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ter kriminalistov policijskih uprav Celje, Maribor, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj in Murska Sobota izvedli obsežno kriminalistično akcijo na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne. Na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani so opravili 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih pri 20 fizičnih osebah, šestih pravnih osebah ter v organu lokalne skupnosti. Predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 20 kaznivih dejanj s področja korupcije, med drugim jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Kaznivih dejanj je osumljenih 20 fizičnih oseb in ena pravna oseba.

V okviru aktivnosti je bila dvema osebama odvzeta prostost. Osumljenca sta bila 29. maja 2026 s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper oba odredil sodno pridržanje. Po zaslišanju sta bila 30. maja 2026 izpuščena na prostost. Zoper enega od osumljencev je bila že uvedena sodna preiskava. V akciji je sodelovalo več kot 100 kriminalistov policijskih uprav in preiskovalcev NPU.

Obsežna preiskovalna akcija na več območjih Slovenije

Kriminalistična preiskava se je začela leta 2024 in je usmerjena v domnevna korupcijska kazniva dejanja pri poslovnem sodelovanju organa lokalne skupnosti z večjim številom pravnih in fizičnih oseb. Doslej zbrani dokazi kažejo na sum, da je več medsebojno povezanih osumljencev zlorabljalo svoj položaj za doseganje odločitev in sklepanje poslov v zameno za osebne koristi.

Po ugotovitvah preiskave naj bi osumljenci v zameno za sklepanje poslov ter sprejemanje uradnih aktov organa lokalne skupnosti zagotavljali različne oblike daril in ugodnosti. Med njimi so bili dobava in montaža kuhinje višjega cenovnega razreda, gradbena in obrtniška dela pri gradnji stanovanjske hiše ter različne zaposlitve, za katere obstajajo razlogi za sum, da niso imele dejanske vsebine dela.

Sum podkupovanja in nezakonitega posredovanja v zameno za posle in ugodnosti

Po doslej zbranih dokazih naj bi bila v zameno za gradnjo in opremljanje stanovanjske hiše ter njene okolice sklenjena pogodba o zaposlitvi fizične osebe na visokem položaju v okviru organa lokalne skupnosti. Kot protiusluga za sprejemanje uradnega akta organa je bila zahtevana tudi sklenitev pogodbe o opravljanju storitev druge fizične osebe pri gospodarski družbi, v korist katere naj bi bil uradni akt sprejet. Preiskava je pokazala tudi, da je bila iz istega razloga dobavljena kuhinja višjega cenovnega razreda, medtem ko naj bi bila za sklenitev koncesije med organom lokalne skupnosti in pravno osebo prejeta še druga darila višjih vrednosti za ureditev stanovanjske hiše in njene okolice.

Končna korist prejemnikov se tako kaže v pridobivanju gospodarskih poslov in materialnih koristi. Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi presega 50.000 evrov. V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti zasegli večje število elektronskih naprav, elektronskih podatkov in dokumentacije, ki bodo predmet nadaljnjih pregledov in analiz. Poleg tega je bila zasežena tudi celotna kuhinja, za katero obstaja sum, da predstavlja eno od prejetih daril.

Korupcija ostaja ena ključnih prioritet pri delu policije

Aktivnosti v predkazenskem postopku se nadaljujejo s pregledom zaseženega gradiva, zavarovanjem, pregledom in vrednotenjem podatkov ter ugotavljanjem že znanih in morebitnih novih kaznivih dejanj. O vseh ugotovitvah bo policija obvestila Specializirano državno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek.

Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine je predpisana kazen do osmih let zapora, za dajanje podkupnine do šestih let zapora, za sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje pa do štirih let zapora.

Korupcija ni kaznivo dejanje brez žrtev. Čeprav neposredni oškodovanci pogosto niso vidni, posledice nosi celotna družba skozi dražje projekte, slabše javne storitve in zmanjšano zaupanje v institucije. Posebej problematična je korupcija nosilcev javnih funkcij, saj pomeni zlorabo položaja in zaupanja, ki so jim ga podelili državljani. Namesto varovanja javnega interesa so v ospredje postavljeni zasebni interesi posameznika, kar je v nasprotju s poslanstvom javne funkcije.

V zadnjih petih letih je policija v povprečju na letni ravni podala kazenske ovadbe za približno 120 korupcijskih kaznivih dejanj. V letošnjem letu je bilo že podanih 77 kazenskih ovadb za korupcijska kazniva dejanja. Pri njihovem odkrivanju je policija v veliki meri odvisna od proaktivnega pristopa in samoiniciativnosti, saj je v zadnjih šestih letih sama odkrila skoraj 90 odstotkov vseh kaznivih dejanj, za katera so bile podane kazenske ovadbe.

Korupcija se praviloma odvija v zaprtih krogih med osebami, ki imajo od nezakonitega ravnanja določene koristi, zato prijav pogosto ni. Odkrivanje temelji na sistematičnem zbiranju informacij, preverjanju zaznanih tveganj in dolgotrajnem zbiranju dokazov. Tudi v konkretnem primeru brez lastne iniciative policije, aktivnega zbiranja obvestil in več kot leto dni trajajoče kriminalistične preiskave do rezultatov ne bi prišlo.

Policija se aktivno odziva na zaznana korupcijska tveganja pri posameznih investicijah in pogosto ukrepa proaktivno. Med področji, ki zaradi prepletanja javnega in zasebnega interesa predstavljajo povečano korupcijsko tveganje, še naprej izstopa področje javnega naročanja, ki mu policija namenja posebno pozornost pri odkrivanju in preiskovanju korupcijskih kaznivih dejanj.