  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
42 HIŠNIH PREISKAV

Kriminalisti preiskujejo sume korupcije, dokumentirane materialne koristi presegajo 50.000 evrov

Korupcija ostaja ena ključnih prioritet pri delu policije.
Fotografija je simbolična.  FOTO: Leon Vidic
Fotografija je simbolična.  FOTO: Leon Vidic
A. G.
 1. 6. 2026 | 17:05
 1. 6. 2026 | 17:05
6:43
A+A-

Potem ko je župan Moravč Milan Balažic na dopoldanski tiskovni konferenci zavrnil očitke iz kazenske ovadbe zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, so podrobnosti obsežnih četrtkovih preiskav, v katerih so v več krajih po Sloveniji preiskovali sume več kaznivih dejanj, danes pojasnili še na policiji.

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so 28. maja 2026 ob pomoči preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ter kriminalistov policijskih uprav Celje, Maribor, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj in Murska Sobota izvedli obsežno kriminalistično akcijo na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne. Na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani so opravili 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih pri 20 fizičnih osebah, šestih pravnih osebah ter v organu lokalne skupnosti. Predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 20 kaznivih dejanj s področja korupcije, med drugim jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Kaznivih dejanj je osumljenih 20 fizičnih oseb in ena pravna oseba.

V okviru aktivnosti je bila dvema osebama odvzeta prostost. Osumljenca sta bila 29. maja 2026 s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper oba odredil sodno pridržanje. Po zaslišanju sta bila 30. maja 2026 izpuščena na prostost. Zoper enega od osumljencev je bila že uvedena sodna preiskava. V akciji je sodelovalo več kot 100 kriminalistov policijskih uprav in preiskovalcev NPU.

Obsežna preiskovalna akcija na več območjih Slovenije

Kriminalistična preiskava se je začela leta 2024 in je usmerjena v domnevna korupcijska kazniva dejanja pri poslovnem sodelovanju organa lokalne skupnosti z večjim številom pravnih in fizičnih oseb. Doslej zbrani dokazi kažejo na sum, da je več medsebojno povezanih osumljencev zlorabljalo svoj položaj za doseganje odločitev in sklepanje poslov v zameno za osebne koristi.

Po ugotovitvah preiskave naj bi osumljenci v zameno za sklepanje poslov ter sprejemanje uradnih aktov organa lokalne skupnosti zagotavljali različne oblike daril in ugodnosti. Med njimi so bili dobava in montaža kuhinje višjega cenovnega razreda, gradbena in obrtniška dela pri gradnji stanovanjske hiše ter različne zaposlitve, za katere obstajajo razlogi za sum, da niso imele dejanske vsebine dela.

Sum podkupovanja in nezakonitega posredovanja v zameno za posle in ugodnosti

Po doslej zbranih dokazih naj bi bila v zameno za gradnjo in opremljanje stanovanjske hiše ter njene okolice sklenjena pogodba o zaposlitvi fizične osebe na visokem položaju v okviru organa lokalne skupnosti. Kot protiusluga za sprejemanje uradnega akta organa je bila zahtevana tudi sklenitev pogodbe o opravljanju storitev druge fizične osebe pri gospodarski družbi, v korist katere naj bi bil uradni akt sprejet. Preiskava je pokazala tudi, da je bila iz istega razloga dobavljena kuhinja višjega cenovnega razreda, medtem ko naj bi bila za sklenitev koncesije med organom lokalne skupnosti in pravno osebo prejeta še druga darila višjih vrednosti za ureditev stanovanjske hiše in njene okolice.

Končna korist prejemnikov se tako kaže v pridobivanju gospodarskih poslov in materialnih koristi. Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi presega 50.000 evrov. V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti zasegli večje število elektronskih naprav, elektronskih podatkov in dokumentacije, ki bodo predmet nadaljnjih pregledov in analiz. Poleg tega je bila zasežena tudi celotna kuhinja, za katero obstaja sum, da predstavlja eno od prejetih daril.

Korupcija ostaja ena ključnih prioritet pri delu policije

Aktivnosti v predkazenskem postopku se nadaljujejo s pregledom zaseženega gradiva, zavarovanjem, pregledom in vrednotenjem podatkov ter ugotavljanjem že znanih in morebitnih novih kaznivih dejanj. O vseh ugotovitvah bo policija obvestila Specializirano državno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek.

Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine je predpisana kazen do osmih let zapora, za dajanje podkupnine do šestih let zapora, za sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje pa do štirih let zapora.

Korupcija ni kaznivo dejanje brez žrtev. Čeprav neposredni oškodovanci pogosto niso vidni, posledice nosi celotna družba skozi dražje projekte, slabše javne storitve in zmanjšano zaupanje v institucije. Posebej problematična je korupcija nosilcev javnih funkcij, saj pomeni zlorabo položaja in zaupanja, ki so jim ga podelili državljani. Namesto varovanja javnega interesa so v ospredje postavljeni zasebni interesi posameznika, kar je v nasprotju s poslanstvom javne funkcije.

V zadnjih petih letih je policija v povprečju na letni ravni podala kazenske ovadbe za približno 120 korupcijskih kaznivih dejanj. V letošnjem letu je bilo že podanih 77 kazenskih ovadb za korupcijska kazniva dejanja. Pri njihovem odkrivanju je policija v veliki meri odvisna od proaktivnega pristopa in samoiniciativnosti, saj je v zadnjih šestih letih sama odkrila skoraj 90 odstotkov vseh kaznivih dejanj, za katera so bile podane kazenske ovadbe.

Korupcija se praviloma odvija v zaprtih krogih med osebami, ki imajo od nezakonitega ravnanja določene koristi, zato prijav pogosto ni. Odkrivanje temelji na sistematičnem zbiranju informacij, preverjanju zaznanih tveganj in dolgotrajnem zbiranju dokazov. Tudi v konkretnem primeru brez lastne iniciative policije, aktivnega zbiranja obvestil in več kot leto dni trajajoče kriminalistične preiskave do rezultatov ne bi prišlo.

Policija se aktivno odziva na zaznana korupcijska tveganja pri posameznih investicijah in pogosto ukrepa proaktivno. Med področji, ki zaradi prepletanja javnega in zasebnega interesa predstavljajo povečano korupcijsko tveganje, še naprej izstopa področje javnega naročanja, ki mu policija namenja posebno pozornost pri odkrivanju in preiskovanju korupcijskih kaznivih dejanj.

V letošnjem letu je bilo že podanih 77 kazenskih ovadb za korupcijska kazniva dejanja. Pri njihovem odkrivanju je policija v veliki meri odvisna od proaktivnega pristopa in samoiniciativnosti, saj je v zadnjih šestih letih sama odkrila skoraj 90 odstotkov vseh kaznivih dejanj, za katera so bile podane kazenske ovadbe.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

korupcijapolicijahišne preiskavekriminalistigospodarski kriminalkaznivo dejanjepreiskavanacionalni preiskovalni uradkriminalistična preiskavaNPU
ZADNJE NOVICE
18:28
Novice  |  Slovenija
NAPETO V DZ

»Kje so konkretni ukrepi?« Opozicija ostro nad Cigler Kraljem na parlamentarnem odboru

Zvečer nadaljevanje zaslišanja Cigler Kralja na matičnem odboru.
1. 6. 2026 | 18:28
18:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SRHLJIV TREND V REGIJI

»Otroci morilci« vse bolj priljubljeni v srbskih klanih, pripravljeni ubijati tudi za 1.000 evrov

Za klane so to »potrošni vojaki«. Če jih aretirajo, naročniki ostanejo zaščiteni.
1. 6. 2026 | 18:13
18:00
Lifestyle  |  Stil
POMENLJIVO

Pet znakov, da je vaš partner sebičen v postelji (in kaj storiti)

Če se eden od partnerjev med rjuhami osredotoča le na lasten užitek, je to lahko jasen znak sebičnosti.
1. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Adijo angleška trata: Slovenci množično opuščajo popolno zelenico in prisegajo na to rešitev

Popolno pokošene trate odhajajo iz mode. Slovenci vse pogosteje izbirajo mikrodeteljico in naravne zelenice, ki zahtevajo manj dela in vode.
1. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ta torek prinaša še posebej bogato paleto nebesnih vplivov

Dan, ko se Lunin sijaj prepleta z energijami Marsa in Saturna.
1. 6. 2026 | 18:00
17:56
Bulvar  |  Tuji trači
ŠKANDAL V WINDSORJU

Drama v britanski kraljevi straži, policisti naj bi spali med varovanjem kralja

21 policistov so po aferi premestili. Buckinghamska palača se na dogajanje za zdaj ni odzvala.
1. 6. 2026 | 17:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki