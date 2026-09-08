Kriminalisti udarili na Goriškem: 20-letnik in 22-letnica naj bi preprodajala kokain, konopljo in druge droge (FOTO)

Novogoriški kriminalisti so v obsežni preiskavi stopili na prste dvema mladima državljanoma Srbije, starima 20 in 22 let. Sumijo ju preprodaje več vrst prepovedanih drog, med njimi kokaina, konoplje, metamfetaminov in amfetaminov. Po ugotovitvah policije naj bi drogo hranila na različnih lokacijah na Goriškem in jo prodajala posameznim odjemalcem. Med kupci naj bi bila tudi mladoletna oseba.

Na območju Policijske uprave Nova Gorica so v obdobju od 1. 1. do 6. 9. 2026 obravnavali skupno 61 (45) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami (po 186. členu KZ)-1 ter 8 (8) kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog (po 187. členu KZ-1). V enakem obdobju so obravnavali tudi 88 (152) prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami oziroma 42,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Kriminalisti so med preiskavo zbrali več informacij in dokazov, nato pa pri novogoriškem okrožnem sodišču pridobili odredbi za osebne in hišne preiskave. Te so v drugi polovici avgusta opravili pri obeh osumljencih, ki so jima odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Pri 22-letnici zasegli zavitke, gotovino in belo snov

Pri 22-letni osumljenki so policisti med osebno in hišno preiskavo našli več zavitkov in vrečk z različnimi snovmi, elektronske naprave, posušene delce zelene rastline ter gotovino. Zasegli so tudi vrečko z belo grudičasto snovjo, za katero sumijo, da je prepovedana droga.

Na drugi lokaciji so pri 20-letnem osumljencu zasegli okoli 400 gramov posušene zeleno-rjave rastline. V različnih prostorih objekta so našli še druge delce rastline, pripomočke za razpečevanje drog, elektronsko tehtnico in nekaj sto evrov gotovine.

Uspešno zaključena kriminalistična preiskava s področja prepovedanih drog na Goriškem FOTO: PU Nova Gorica

Uspešno zaključena kriminalistična preiskava s področja prepovedanih drog na Goriškem FOTO: PU Nova Gorica

Vse zasežene snovi in predmete so policisti zavarovali, zdaj pa jih čakajo nadaljnje analize.

Za 20-letnika odredili pripor

Novogoriški kriminalisti so oba osumljenca 22. avgusta s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Sumijo ju kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po zaslišanju je sodnik za 20-letnega osumljenca odredil sodni pripor. Policija ob tem poudarja, da bo nadaljevala aktivnosti proti preprodaji in distribuciji drog, posebno pozornost pa namenja tudi zaščiti mladostnikov. Občane poziva, naj sumljivo dogajanje prijavijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.