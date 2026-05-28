Kriminalisti v 42 hišnih preiskavah iščejo dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj

Več kot 100 kriminalistov v 42 hišnih preiskavah v zasebnih in poslovnih prostorih ter enem od organov lokalne skupnosti išče dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj, so potrdili na PU Ljubljana. Gre za sume jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Ljubljana v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter kriminalisti policijskih uprav Celje, Maribor, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj in Murska Sobota izvajajo hišne preiskave na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Prostost so odvzeli dvema osebama, so dodali na PU Ljubljana, več informacij pa za zdaj zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka ne morejo posredovati, so zapisali. Kriminalistična preiskava še poteka, predkazenski postopek pa usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Danes smo že poročali o hišnih preiskavah pri županu Moravč Milanu Balažicu zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj, naj bi ga tudi pridržali. Preiskave naj bi opravljali tudi pri podžupanu Moravč.