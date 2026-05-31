Kriminalisti v Brežicah razkrili mednarodno mrežo: zasegli več kot 390.000 prepovedanih tablet

Novomeški kriminalisti so v zaključni akciji v Brežicah odvzeli prostost osumljencu storitve več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Pri 45-letnem državljanu Bosne in Hercegovine so zasegli osebni avtomobil s hrvaškimi registrskimi oznakami, v katerem so našli 60.000 tablet z učinkovino zolpidem, ki je uvrščena med prepovedane droge. Po nekaterih podatkih naj bi vrednost ene škatlice (20 tablet) na črnem trgu dosegala tudi do 20 evrov.

Eno izmed poštnih podjetij je konec decembra lani policijo obvestilo o sumljivih pošiljkah, prevzetih v Sloveniji in namenjenih v tujino. V paketih so bile namesto deklarirane vsebine odkrite večje količine prepovedanih tablet z učinkovinami alprazolam, klonazepam, zolpidem in diazepam, ki sodijo med prepovedane droge. Ljubljanski kriminalisti so zasegli več kot 180.000 tablet.

Tudi kranjski kriminalisti so marca od poštnega podjetja prevzeli in zasegli več sumljivih pošiljk, v katerih je bilo namesto deklarirane vsebine 150.400 tablet s prepovedano drogo klonazepam. Na vseh pošiljkah so bili navedeni lažni podatki o pošiljatelju.

V nadaljevanju kriminalistične preiskave je kriminalistom uspelo potrditi identiteto 45-letnega osumljenca iz Bosne in Hercegovine; 21. maja so mu v Brežicah odvzeli prostost. »Zbrana obvestila kažejo, da obravnavana kazniva dejanja predstavljajo del organizirane in dlje časa trajajoče kriminalne dejavnosti, ki presega območje Republike Slovenije in vključuje elemente mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami oziroma zdravili,« pojasnjujejo na novomeški policijski upravi.

Glede na veliko količino zaseženih tablet z aktivnimi učinkovinami, ki so po Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog uvrščene v III. skupino prepovedanih drog, način distribucije ter organiziranost delovanja obstaja utemeljen sum, da so bile tablete namenjene nadaljnji nezakoniti prodaji in distribuciji na mednarodnem trgu, s čimer bi bila lahko povzročena velika škoda za zdravje ljudi. Novomeški kriminalisti so osumljenca s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.