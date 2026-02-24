Kristina v postelji zadušila lastna otroka, njun oče je opozarjal, da ima psihične težave in preveč pije

DEJANJA NI PRIZNALA

Detomorilka Kristina Mislej je znova zaprosila za pogojni odpust. Hrvaške sodne oblasti so tudi njeno drugo prošnjo zavrnile.

Osemindvajsetega marca bo minilo 17 let od večera, ko sta bili v Sežani nasilno prekinjeni življenjski črti dveh nedolžnih malčkov. Slovenska javnost je onemela v šoku: Kristina Mislej je z davljenjem zadušila lastna otroka, dveinpolletno Emo in štiriletnega Matijo. Za uboja, ki ju nikoli ni priznala, je bila obsojena na 20 let zaporne kazni, ki jo na lastno željo prestaja v Požegi na Hrvaškem. Mislejeva ima poleg slovenskega tudi hrvaško državljanstvo in je bila rojena na Hrvaškem. Po 16 letih in štirih mesecih v zaporu je 6. avgusta lani prosila za pogojni odpust. 28. MARCA 2009 se je ...