Krogle so letele nad glavami sprehajalcev, Brendiju grozi večletna zaporna kazen

ZNANI NASILNEŽ

Zdravko Hudorovič - Brendi je v priporu zaradi streljanja in groženj.

Bil je lep majski večer, ki sta ga posavska zakonca izkoristila za sprehod po Krškem polju. V gozdu nedaleč od Gorenjih Skopic ju je presenetilo streljanje, strelec, ki je po njunih ocenah izstrelil od šest do osem nabojev, je bil vsega 100 metrov stran. Da gre zares, sta se zavedela, ko je nad njima začelo pokati vejevje in na tla padati listje, krogle so namreč švigale nad njunima glavama. Vsa prestrašena sta takoj poklicala policiste. Možje v modrem so druščino, ki je v gozdu preizkušala prepovedano orožje, zasačili še tam. A zakonca nista bila edina na makadamski poti, le nekaj minut prej ...