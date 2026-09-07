Kros motorja zanetila spor na Cerkljanskem: eden grozil, drugi moškega večkrat udaril v obraz

Na Cerkljanskem je med vikendom spor zaradi vožnje s kros motorji v naravnem okolju prerasel v fizični obračun. Po podatkih policije je eden od udeležencev moškemu grozil, drugi pa ga je večkrat udaril v obraz.

Policisti Policijske postaje Idrija so obravnavali suma kaznivih dejanj grožnje in lahke telesne poškodbe. Po do zdaj zbranih informacijah se je spor začel med oškodovancem in dvema voznikoma kros motorjev zaradi njune vožnje v naravnem okolju. Besedni spor se je nato zaostril. Eden od motoristov naj bi oškodovancu izrekel grožnje, drugi pa ga je z rokama večkrat udaril v predel obraza in ga lažje poškodoval.

Sledili bodo tudi prekrškovni postopki

Policisti bodo enega od udeležencev kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja grožnje, drugega pa zaradi suma lahke telesne poškodbe. Težav pa zanju s tem še ni konec. Zoper oba voznika kros motorjev bodo uvedli tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve določb Zakona o ohranjanju narave.