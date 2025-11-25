Pijanemu mladoletniku so zasegli kombi

Minuli konec tedna je bil na območju policijske postaje pravi cirkus. Ves vikend so tamkajšnji faloti skrbeli, da so stolpci črne kronike polni. Začelo se je v petek nekaj po poldnevu, ko sta se neznanca v Dobrovi predstavila kot delavca telekomunikacijskega podjetja; eden od njiju je stanovalca zvabil iz hiše in ga zamotil s pogovorom o poteku telefonske napeljave, drugi pa je izkoristil njegovo odsotnost in skozi okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in pištolo. Po dejanju sta se odpeljala z osebnim avtomobilom črne barve.

Nekaj pred 21. uro so policiste PP Krško poklicali na pomoč zaradi pretepa dveh gostov v gostinskem lokalu v Krškem. Možje postave so vzpostavili red, krajšo je potegnil 41-letni moški, ki je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč. Najhuje pa je šele prihajalo.

V soboto popoldne so morali zaradi pretepa na Drnovo, kjer so ob posredovanju ugotovili, da sta se zaradi uporabe dovozne poti sprli in stepli ženski. Zlasali sta 29- in 27-letnica, vmešal pa se je tudi 31-letni moški, pretepal 29-letnico in jo lažje poškodoval.

Zvečer so med kontrolo prometa na območju Nove Gore ustavili voznika kombija. Izkazalo se je, da je mladoletnik brez vozniškega dovoljenja vozil pod vplivom alkohola. Kombi so mu zasegli in obvestili sodišče.

Z otroki so imeli veliko dela tudi v nedeljo; okoli 17. ure sta na Drnovem dva mlajša storilca potrkala na vrata hiše, ko jima je stanovalka odprla, pa jo je eden udaril, da je padla. Nato sta vstopila v hišo in ji ukradla denarnico z gotovino in dokumenti. V večernih urah so na območju Krškega izsledili in prijeli oba storilca – otroka, ki sta pobegnila od doma. Na policijsko postajo so poklicali starše in jih seznanili z ravnanjem otrok. Obvestili bodo tudi pristojno tožilstvo in center za socialno delo.