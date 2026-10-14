Krvav obračun v švicarskem hotelu: z nožem porezali 24-letnika, napadel Slovenec

Švicarski policisti so konec septembra posredovali zaradi nasilnega obračuna v hotelu v kraju Dällikon v bližini Züricha. V sredo, 30. septembra, je bil z nožem poškodovan 24-letni državljan Kosova, v povezavi z dogodkom pa so prijeli tri moške, med katerimi je tudi Slovenec. Kot je sporočila kantonalna policija Zürich, je nekaj pred 18. uro mimoidoči poklical reševalce in prijavil poškodovanega moškega na ulici Regensdorferstrasse.

Zaradi krvavitve so mu morali namestiti prevezo

Ko so na kraj prispeli prvi policisti, so ugotovili, da ima 24-letnik ureznine po roki in zgornjem delu telesa. Zaradi poškodb so mu namestili posebno prevezo za zaustavljanje krvavitve, dokler niso prispeli reševalci. Reševalna služba Limmattal ga je nato s srednje hudimi poškodbami odpeljala v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev naj bi moški poškodbe utrpel med sporom v hotelski sobi, kjer je bilo uporabljeno tudi nož.

Po prijavi dogodka je švicarska policija sprožila obsežno iskalno akcijo. Sodelovali so policisti kantona Zürich, lokalne policijske enote in mestna policija Winterthur, na kraj pa so prišli tudi strokovnjaki forenzičnega inštituta. Med iskanjem osumljencev so policisti kantona Schaffhausen prijeli enega moškega, preostala dva pa so izsledili in prijeli policisti kantona Zürich. Izkazalo se je, da gre za dva švedska državljana in Slovenca. Vsi trije so stari med 20 in 33 let, policija pa njihovih natančnih starosti in identitet ni razkrila.

Preiskovalci sumijo, da so povezani z nasilnim dogodkom, vendar za zdaj niso pojasnili, kakšno vlogo naj bi imel posamezni osumljenec. Tako tudi ni znano, ali je Slovenec neposredno sodeloval pri napadu z nožem.

Pred hotelom številna policijska vozila

Pred stavbo naj bi bilo šest ali sedem policijskih vozil ter štiri vozila forenzičnega inštituta. Del območja pred hotelom so policisti zaprli, poročajo švicarski mediji. Priče so za omenjeni portal povedale, da naj bi prišlo do obračuna z nožem. Strelov niso slišale, na kraju pa je bilo tudi reševalno vozilo.

Kaj natančno je sprožilo spor in kako se je nasilje odvijalo, ostaja nepojasnjeno. Preiskavo vodita kantonalna policija Zürich in tamkajšnje tožilstvo za huda nasilna kazniva dejanja. Pristojni organi doslej niso razkrili, ali se je poškodovani moški z osumljenci poznal in kaj naj bi bil povod za obračun. Prav tako še ni znano, kakšen je nadaljnji procesni status prijetega slovenskega državljana.