Krvav obračun v velenjskem lokalu: najprej ga je udaril s steklenico, nato z njo zabodel v trebuh

Venem od gostinskih lokalov v Velenju, domnevno bivšem lokalu Zeleni val, je v torek zvečer prišlo do hudega nasilnega incidenta, v katerem je bil 37-letni moški huje poškodovan.

Policisti so bili o dogodku obveščeni nekaj po 21. uri. Po doslej zbranih informacijah je 46-letni moški med sporom s steklenico udaril 37-letnika po glavi. Steklenica se je pri tem razbila, napadalec pa ga je nato z njenim razbitim delom zabodel v predel trebuha in povzročil ureznine. Poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je prestal operativni poseg. Po zadnjih informacijah policije je njegovo zdravstveno stanje stabilno, čeprav poškodbe niso bile lahke.

Napadalec je po dogodku zapustil kraj in sam poiskal zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Velenje. Od tam so ga napotili v Splošno bolnišnico Celje, kjer so ga oskrbeli, nato pa odpustili v domačo oskrbo. Velenjski policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in opravljajo razgovore z obema udeležencema. Po zaključeni preiskavi bodo 46-letnika zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe z nevarnim predmetom kazensko ovadili.