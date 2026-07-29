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Krvav obračun v velenjskem lokalu: najprej ga je udaril s steklenico, nato z njo zabodel v trebuh

V lokalu v Velenju se je zvečer zgodil nasilen obračun. Po sporu je 46-letnik drugega moškega najprej udaril s steklenico, nato pa ga z razbito steklenico zabodel v trebuh.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 7. 2026 | 10:13
 29. 7. 2026 | 10:13
1:34
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Venem od gostinskih lokalov v Velenju, domnevno bivšem lokalu Zeleni val, je v torek zvečer prišlo do hudega nasilnega incidenta, v katerem je bil 37-letni moški huje poškodovan.

Policisti so bili o dogodku obveščeni nekaj po 21. uri. Po doslej zbranih informacijah je 46-letni moški med sporom s steklenico udaril 37-letnika po glavi. Steklenica se je pri tem razbila, napadalec pa ga je nato z njenim razbitim delom zabodel v predel trebuha in povzročil ureznine. Poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je prestal operativni poseg. Po zadnjih informacijah policije je njegovo zdravstveno stanje stabilno, čeprav poškodbe niso bile lahke.

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Napadalec je po dogodku zapustil kraj in sam poiskal zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Velenje. Od tam so ga napotili v Splošno bolnišnico Celje, kjer so ga oskrbeli, nato pa odpustili v domačo oskrbo. Velenjski policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in opravljajo razgovore z obema udeležencema. Po zaključeni preiskavi bodo 46-letnika zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe z nevarnim predmetom kazensko ovadili.

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