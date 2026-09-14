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Krvava Slovenija: policistom pripravil zasedo, drugi nadnje s kalašnikovko (FOTO, VIDEO)

Od osamosvojitve je bilo v Sloveniji več hujših napadov na policiste. Objavljamo nekaj najbolj odmevnih primerov.
Na ves svet jezni Tadin je prežal na policiste in skoval načrt, kako vsaj enega ubiti iz zasede. Sam je napad preživel. Foto GB LJ

Na ves svet jezni Tadin je prežal na policiste in skoval načrt, kako vsaj enega ubiti iz zasede. Sam je napad preživel. Foto GB LJ

Vojak Dušan Petrovčič je streljal na policista zaradi nepripetega varnostnega pasu. Foto: arhiv

Vojak Dušan Petrovčič je streljal na policista zaradi nepripetega varnostnega pasu. Foto: arhiv

Franca Ribiča so ga v strelskem obračunu ubili policisti. FOTO: arhiv

Franca Ribiča so ga v strelskem obračunu ubili policisti. FOTO: arhiv

V vasi Žejno blizu Brežic je nemški državljan s skurjenimi možgani zaradi drog zabodel 30-letnega policista Damirja Golobiča in potem še sebe. Policisti so se od kolega takole množično poslovili. FOTO: Igor Mali 

V vasi Žejno blizu Brežic je nemški državljan s skurjenimi možgani zaradi drog zabodel 30-letnega policista Damirja Golobiča in potem še sebe. Policisti so se od kolega takole množično poslovili. FOTO: Igor Mali 

Sivi Chevrolet, v njem je pokojni strelec Darko Gregorič, ki je ubil zdravnika in policista. FOTO: arhiv  

Sivi Chevrolet, v njem je pokojni strelec Darko Gregorič, ki je ubil zdravnika in policista. FOTO: arhiv  

Sojenje Tadinu za umor policista. Foto: Marko Feist  

Sojenje Tadinu za umor policista. Foto: Marko Feist  

Na ves svet jezni Tadin je prežal na policiste in skoval načrt, kako vsaj enega ubiti iz zasede. Sam je napad preživel. Foto GB LJ
Vojak Dušan Petrovčič je streljal na policista zaradi nepripetega varnostnega pasu. Foto: arhiv
Franca Ribiča so ga v strelskem obračunu ubili policisti. FOTO: arhiv
V vasi Žejno blizu Brežic je nemški državljan s skurjenimi možgani zaradi drog zabodel 30-letnega policista Damirja Golobiča in potem še sebe. Policisti so se od kolega takole množično poslovili. FOTO: Igor Mali 
Sivi Chevrolet, v njem je pokojni strelec Darko Gregorič, ki je ubil zdravnika in policista. FOTO: arhiv  
Sojenje Tadinu za umor policista. Foto: Marko Feist  
E. N., A. B.
 14. 9. 2026 | 12:00
 14. 9. 2026 | 12:01
11:27
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V luči nedavnega incidenta, ko je mladi, še skoraj smrkavi 21-letni Kranjčan napadel policista, ukradel policijsko vozilo in odbrzel proti Radovljici, smo pogledali v naše arhive in pobrskali za najbolj odmevnimi napadi na policiste.

Umrl s svinčnikom v rokah

Novembra 1997 je 44-letni občan Kočevja s pištolo ustrelil 30-letnega dežurnega policista na PP Kočevje Antona Lipovca, nato pa je sodil še sebi. 30-Ietnega Lipovca je ustrelil 44-letni domačin Silvo Guštin, sicer pripadnik brigade Moris, nato pa se je z 9-milimetrsko beretto ustreli! v glavo. Navadnemu človeku je težko razumeti, da naj bi bil prometni prekršek, ki ga je naredil Guštin tri ure prej, preden se je oborožen pojavil na policijski postaji, vzrok in hkrati povod za usodne strele, ki jih je sprožil. Preiskovalci so namreč ugotovili, da se je pokojni Guštin okrog pol enajstih srečal s kočevskimi policisti, pravzaprav ga je v Kočevju ustavila patrulja. Za Guština, ki je vozil renaulta 19, so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,48, zato so mu začasno vzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Postopek je, kot smo še zvedeli, tekel kot običajno, brez zapletov, prepirov ali česa podobnega. Policista sta se potem odpeljala naprej, čez čas pa je na policijski postaji, kjer je dežural Lipovac, pozvonil telefon. Oglasil se je Guštin in se pritoževal zaradi postopka policistov, ki sta ga ustavila. Nekaj za tem je na postajo telefonirala tudi Guštinova žena in se prav tako pritožila. Nato se je okrog pol dveh zjutraj Guštin sam oglasil na policijski postaji. Lipovec, ki je kot dežurni sedel v z navadno šipo pregrajenem hodniku, mu je, nič hudega sluteč, odprl vrata, ki se potem samodejno zaprejo. Kdaj in kako se mu je v rokah znašla 9-milimetrska beretta, se ne ve, znano pa je, da je storilec petkrat zaporedoma sprožil vanj. Dežurni policist se je zgrudil, zadet v glavo, prsi in levo nogo. Da ni čisto nič pričakoval, kaj šele to, da bo kdo streljal nanj, priča tudi to, da je umrl s svinčnikom v rokah. Takoj za tem je Guštin obrnil orožje proti sebi in sprožil šestič. Strel v glavo je bil smrten.

Vojak Dušan Petrovčič je streljal na policista zaradi nepripetega varnostnega pasu. Foto: arhiv
Vojak Dušan Petrovčič je streljal na policista zaradi nepripetega varnostnega pasu. Foto: arhiv

Maščevanje za nepripet varnostni pas

Avgusta 2014 sta med nadzorom prometa v Litiji policista ustavila nepripetega pripadnika Slovenske vojske. Ko je 39-letni policist Damjan Kukovič stopil do vozila, da bi oglobil voznika zaradi prometnega prekrška, ga je moški, šlo je za vojaka Dušana Petrovčiča, ustrelil v glavo, policist je nekaj dni kasneje umrl. S streli je neprištevni napadalec poskušal pokončati še drugega policista v patrulji, a mu ni uspelo sprostiti sprožilca. Policisti pojasnjujejo, da so strelca kmalu po storitvi prijeli, zaradi njegovega zdravstvenega stanja pa so morali pripor začasno prekiniti. 

Franca Ribiča so ga v strelskem obračunu ubili policisti. FOTO: arhiv
Franca Ribiča so ga v strelskem obračunu ubili policisti. FOTO: arhiv

Rešil ga je neprebojni jopič

V Doleni pri Ptuju je novembra 2015 moški, oborožen z avtomatsko puško kalašnikov, začel streljati na policiste. Policista je zadel v prsni koš, vendar je krogla zadela neprebojni jopič. Zadel je tudi službenega psa, ta je poginil. Posebna policijska enota je napadalca ustrelila. Vse se je začelo z zaostrovanjem že dlje trajajočega medsosedskega spora. Ribičevi sosedje so poklicali policijo, ker je Franc Ribič prišel do njihove hiše oborožen. Generalni direktor policije je takrat povedal, da sta bila na prostem pred hišo dva človeka. Četrt ure pozneje so že spet poklicali, da Ribič pred njihovo hišo strelja. Zatekli so se v klet, strelec pa na srečo ni zadel nikogar. Z Ribičem do takrat ni bilo nobenih pogajanj, saj policija ni vedela, ali je sploh v hiši ali v bližini. Potem se je pojavil ob hiši, kjer je menda naletel na policista in začel streljati. Krogla iz kalašnikovke je v zgornjem levem predelu prsi prebila policijski neprobojni jopič, vendar ni poškodovala vitalnih organov. »Storilec je najprej streljal na dva soseda. Imel je vojaško orožje, ki ga ne bi smel imeti. Streljanje na policiste pa je poskus umora,« je dogodek povzel takratni prvi policist v državi. Po Ribičevem streljanju na policista in psa je policijska enota začela streljati proti napadalcu in ga ubila. 

Sojenje Tadinu za umor policista. Foto: Marko Feist  
Sojenje Tadinu za umor policista. Foto: Marko Feist  

Jezen na ženo snoval krvavo maščevanje 

Julija istega leta je med vožnjo na intervencijo umrl 33-letni ljubljanski policist Igor Mauser, njegov kolega pa je bil lažje poškodovan. V policijski avto se je s svojim avtom namerno čelno zabil Samo Tadin, ki je bil obsojen na 30 let zapora. Leta 2022 je umrl med prestajanjem kazni. Zgodba je še posebej tragična. Teden dni pred tragedijo so nasilnežu Tadinu izrekli prepoved približevanja nekdanji ženi na Brezovici, in kdo ve, kaj se je nato jelo kuhati v njegovi glavi. Krivdo za svoje grehe je začel prelagati na popolnoma nedolžne policiste, ki le opravljajo delo. Tadin je v Postojni v izposojevalnici avtomobilov najel astro, v sobotnem dopoldnevu je v trgovskem centru na Rudniku kupil daljnogled in se okrog pol enajstih zapeljal na bencinski servis na Igu, v tem kraju stanujejo ženini starši. Od tam je poklical 113 in lažno prijavil nasilje v njihovi družini, njegova pretnja, da bo tam pravi masaker, pa je za policiste pomenila še dodatni alarm. Viška policista Igor in 26-letni Kristjan Čož sta bila prva, ki sta iz ljubljanske smeri odbrzela na intervencijo proti Igu. Tadin je oprezal skozi daljnogled in je, ko je v daljavi zagledal policijsko octavio, skočil v astro ter se s polnim plinom pognal proti njej. Sploh ga ni zanimalo, kdo je v njej, čigavo družino bo kmalu za vselej uničil. Tik preden se je zgodilo, je policijska škoda peljala s hitrostjo blizu 150 kilometrov na uro, nasproti vozeča astra tudi ni bila dosti počasnejša. Tadin je zavil na nasprotni vozni pas ... Voznik Igor silovitega čelnega trčenja ni preživel, morda pa je z manevrom v desno v zadnjem hipu rešil življenje kolegu, ki se je lažje ranil. Povzročitelj nesreče, ki je bila v resnici umor zaradi maščevanja policistom, pa je preživel in so ga oskrbeli v Kliničnem centru.

V vasi Žejno blizu Brežic je nemški državljan s skurjenimi možgani zaradi drog zabodel 30-letnega policista Damirja Golobiča in potem še sebe. Policisti so se od kolega takole množično poslovili. FOTO: Igor Mali 
V vasi Žejno blizu Brežic je nemški državljan s skurjenimi možgani zaradi drog zabodel 30-letnega policista Damirja Golobiča in potem še sebe. Policisti so se od kolega takole množično poslovili. FOTO: Igor Mali 

Zadeti Nemec taval z nožem in iskal žrtev

Med posredovanjem v vasi Žejno nad Čatežem na Savi je junija 2016 30-letnega policista Damirja Golobiča zabodel 22-letni nemški državljan. Moški je nato pobegnil in se nedaleč stran zabodel do smrti. Tudi policist je pozneje zaradi poškodb v bolnišnici umrl. Nemec je bil po navedbah policije duševni bolnik in odvisnik od drog, ki je bil stari znanec nemške policije. Tudi tu je šlo za tragedijo, ki ji ni para: tistega dopoldneva so prebivalci vasi Žejno policijo večkrat obvestili o mlajšem moškem, ki je bos in zmeden taval po okolici ter se nenavadno vedel. Policijska patrulja ga je sprva neuspešno iskala, nato pa se je po novi prijavi vrnila na območje ravno ob pravem času in ga našla. Ko je policist Golobič kot prvi pristopil do moškega, da bi preveril njegovo stanje in mu po potrebi pomagal, je ta nenadoma izvlekel nož in policista zabodel naravnost v prsni koš. Kljub hitri pomoči sodelavcev in prevozu v bolnišnico so bile poškodbe prehude. Golobič je umrl še isti dan. 

Sivi Chevrolet, v njem je pokojni strelec Darko Gregorič, ki je ubil zdravnika in policista. FOTO: arhiv  
Sivi Chevrolet, v njem je pokojni strelec Darko Gregorič, ki je ubil zdravnika in policista. FOTO: arhiv  

Maščevanje zdravniku, ker naj bi ga narobe zdravil

Avgusta istega leta je 70-letni Darko Gregorič iz Svetega Antona pri Kopru v Splošni bolnišnici Izola ubil svojega osebnega zdravnika in še prometnega policista Iva Žnidarčiča. Strelec je med begom ranil še enega policista. Povsem običajno avgustovsko popoldne v Splošni bolnišnici Izola se je v nekaj minutah sprevrglo v eno najbolj krvavih tragedij v zgodovini samostojne Slovenije. Gregorič se je pripeljal do bolnišnice s svojim srebrnim chevrolet aveom. Upokojeni strugar podjetja Iplas Koper, ki je v preteklosti zaradi oboroženega ropa pošte v Pobegih nekaj let preživel v zaporu, si je pri hoji pomagal z berglo. S seboj pa je imel tudi pištolo crvena zastava kalibra 7,65 milimetra, s katere je bila izbrisana serijska številka in za katero ni imel dovoljenja. Iskal je svojega osebnega zdravnika, urologa Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja – 36-letnega Mehičana, očeta dveh otrok, ki je bil med pacienti in kolegi zelo priljubljen. Gregorič se je pri njem zdravil zaradi raka prostate, a je verjel, da ne prejema ustreznega zdravljenja. Po ugotovitvah policijske preiskave je večkrat potožil, da ga zdravnik »želi uničiti« in da ga od oktobra ni več poslal na potrebna zdravljenja. Okoli 15. ure se je na pritličnem hodniku pred recepcijo srečal z zdravnikom in po krajšem pogovoru izvlekel pištolo ter začel streljati vanj. Martinez Bustamante je poskušal pobegniti, a je pri tem padel; napadalec ga je večkrat ustrelil v zgornji del telesa in glavo. Zdravnik je zaradi ran še istega dne umrl. V stavbi je bil tedaj tudi 43-letni prometni policist Ivo Žnidarčič s Postaje prometne policije Koper. Prišel po po poškodbeni list za prometno nesrečo. Ko je zaslišal strele, je iz zgornjega nadstropja stekel proti urgentnemu delu bolnišnice. Gregorič je policista pričakal na hodniku v prehodu iz prostorov splošne bolnišnice v urgentni del in ga enkrat iz neposredne bližine ustrelil v prsi. Kljub zdravniški pomoči je Žnidarčič zaradi strelne rane umrl.

Občani maščevali aretacijo mulca

Avgusta 2024 se je v Kočevju več domačinov spravilo na policiste, ki so lovili pobeglega mladoletnega voznika avta. Dva policista sta bila poškodovana. Aretirali so namreč mladoletnega voznika, ki se na znake policistov ni ustavljal, kar je razbesnelo skupino občanov, ki so z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom skušali preprečiti aretacijo. Ena od občank je v policiste metala kamenje, zato bi se kaj hitro dogodek lahko sprevrgel v tragedijo. Po dogodku je v Kočevju kar osem policistov dalo odpoved, varnostne razmere na Kočevskem pa so zaradi nerešene romske problematike postale komaj vzdržne. 

Z molotovko nad policista

Maja letos je policiste med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu pri Slovenj Gradcu napadel 45-letni občan. Proti policistom je vrgel prižgano molotovko, streljal nanje, nato pa fizično napadel policista ter ga hudo poškodoval. »Občan je proti policistom najprej vrgel prižgano molotovko in streljal proti njim,« so takrat sporočili celjski policisti. Ugotovili so, da je moški uporabljal plašilno pištolo. Občan je nato policista fizično napadel in ga hudo poškodoval. K sreči so ga policisti obvladali in ga pridržali. »Zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe ga bomo kazensko ovadili«, so povedali na PU Celje.

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Otroci, pes, voda in umazani čevlji: katera tla bodo preživela vse to?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
7. 9. 2026 | 08:48
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UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
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KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:05
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