Krvavo dejanje v Vuhredu, nepredvidljiva oseba še na begu: 36-letnica umrla na kraju dogodka

Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki je še na begu in ga policija intenzivno išče . Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda.

Storilec je po navedbah policije kraj dogodka zapustil peš. Policija ga vse od prejetega obvestila o umoru intenzivno išče. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi. Pri iskanju si pomagajo tudi z dronom, v iskanje pa se bosta poleg ostalih vključila tudi konjenik in helikopterska ekipa, so navedli na PU Celje.

Osumljeni je visok okoli dva metra. Ko je zapustil kraj dejanja, je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi in obut v črne čevlje. »Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjamo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na interventno številko 113,"«so navedli pri PU Celje.

Ogled kraja dejanja je opravila tudi ogledna skupina sektorja kriminalistične policije PU Celje. Po neuradnih podatkih je osumljeni s partnerko in mladoletnim sinom živel v stanovanjskem bloku v Vuhredu.