Krvavo jutro na Zaloški cesti: voznik zbil peško, njeno življenje je ogroženo! Zvečer avto trčil še v hišo

Na ljubljanskih cestah in v okolici se je v sredo zvrstilo več prometnih nesreč. Najhuje je bilo na Zaloški cesti, kjer je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce zbil žensko. Ta je utrpela tako hude poškodbe, da je njeno življenje ogroženo. Huda nesreča se je zvečer zgodila tudi pri Ribnici, kjer je voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja trčil v stavbo.

V sredo okoli 7. ure se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča. Po doslej zbranih podatkih policije je voznik osebnega avtomobila odvzel prednost peški, ki je prečkala cesto na prehodu za pešce. Trčenje je bilo za žensko usodno v smislu hudih poškodb, njeno življenje pa je ogroženo. Reševalci so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer se zdravniki borijo za njeno življenje. Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Brez vozniškega dovoljenja zapeljal s ceste in trčil v stavbo

Še ena huda prometna nesreča se je zgodila okoli 21.30 v naselju Breg pri Ribnici. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in silovito trčil v stavbo ob njej. V nesreči se je huje poškodoval, zato so ga reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje na srečo ni ogroženo. Lažje sta se poškodovala tudi dva potnika v avtomobilu. Policisti so med postopkom ugotovili, da je voznik sedel za volan brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu strokovni pregled, zoper njega pa vodijo prekrškovni postopek.

Padci mopedistke in kolesarjev, avtomobil končal v drevesu

To pa še zdaleč niso bile edine sredine nesreče. Okoli 14. ure je na Zaloški cesti v Ljubljani zaradi neprilagojene hitrosti padla voznica mopeda in se lažje poškodovala. Podobni nesreči sta se zgodili tudi v Kočevju in Domžalah. V Kočevju je okoli 13. ure zaradi neprilagojene hitrosti padel kolesar, v Domžalah pa se je približno dve uri prej enako pripetilo drugemu kolesarju. Oba sta utrpela lažje poškodbe. Že okoli 10. ure je počilo tudi na cesti od Dobena proti Domžalam. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s cestišča in trčil v drevo. Pri tem se je lažje poškodoval. Policisti v vseh štirih primerih lažjih prometnih nesreč vodijo prekrškovne postopke.