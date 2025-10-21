Krvavo jutro v Pivki: Miran na pločniku pod trgovino ustrelil Natašo in še sebe (FOTO)

STRELEC IN ŽRTEV STA SE POZNALA

V Pivki je 46-letni moški 49-letno vzgojiteljico umoril blizu vrtca. Korpar in Stavanja Želodčeva sta se poznala, motiv neznan.

V osrednjem križišču v Pivki, kjer se poti za Ilirsko Bistrico razcepita na tisto skozi Knežak in drugo, ki vodi po Kolodvorski po središču naselja, so včeraj dopoldne utripale modre policijske luči. Policijski trakovi so omejevali dostop do prizorišča tragedije na pločniku pod Mercatorjevo trgovino; kriminalistke in kriminalisti so prečesavali tla parkirišča okoli trgovine, forenziki so svoje delo opravljali znotraj ograjenega območja. 4 strele so slišali. »Bilo je dve minuti pred odprtjem trgovine ob sedmih,« nam je nekaj ur po streljanju pripovedovala ena od prodajalk, ki je še vedno ...