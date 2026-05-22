Nujna novica: Krvnik Aleša Šutarja priznal krivdo

Sojenje za smrt dolenjskega junaka Aleša Šutarja bo, kot kaže, ekspresno. Kot smo izvedeli, je njegov krvnik Samire Šiljić priznal dejanje in sklenil sporazum o priznanju krivde. Tako naj bi po naših informacijah tožilstvo potrdilo sporazum o priznanju krivde.

Kakšno kazen bo doletela Šiljića v trenutku, ko to poročamo, še ni jasno.

Kot je znano, je v začetku maja v Novem mestu potekal predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja. Obtoženi Samire Šiljić je v sodno stavbo prišel v spremstvu policistov. Grozi mu 15 let kehe, a bo zaradi priznanja krivde za rešetkami verjetno manj časa. Dogodek se je zaključil ekspresno hitro, kar pomeni, da se je tožilstvo že takrat z obtoženim pogajalo o priznanju krivde in določitvi kazni. To bo bistveno pohitrilo postopek. Nadaljevanje sojenja pa je napovedano za 26. maja. Sprva je sicer kazalo, da se bo sojenje začelo prek videokonference, a se je sodišče v zadnjem hipu odločilo, da mora obtoženi osebno stopiti pred sodnika.

Ekskluzivni video: takole je Samire stopil pred sodnika

Video: Tanja Jakše Gazvoda

Kot je znano, je policija v zvezi s smrtjo 48-letnega Šutarja sprva prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju več prič, ki so izpovedale, da naj bi Šutarja v resnici napadel Šiljić, decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je sodišče na predlog tožilstva odredilo pripor za Šiljića.

Več v kratkem