NAPAD

Na Blokah sta iz pesjaka pobegnila dva anatolska ovčarja. Enemu je inšpekcija že lani dodelila status nevarnega psa.

Prebivalci Gline pri Novi vasi na Blokah so prestrašeni. Strah sta zasejala psa pasme kangal z dvema smrtonosnima napadoma na druge pse. Enajstega maja lani sta anatolska ovčarja Lucy in Rudy napadla in pokončala jazbečarko Koro, pred dnevi, bilo je 20. novembra, pa je po njunem napadu poginil petletni mešanček Frik z iste kmetije. »Sestra ima dve majhni hčerki! Kaj, če bi bili deklici takrat zraven? Kdo bi prevzel odgovornost, če bi se kaj zgodilo njima?!« je nekaj ur po napadu na Frika na Facebooku zapisal zaskrbljeni Joco Levstek, ki ne ve več, kaj naj družina še naredi. Policija vodi ...