V Vipavski dolini med Gojačami in Črničami so gasilci pogasili požar v naravi. Policisti so ugotovili, da so zagorele bale sena. Pri gašenju teh pa se je poškodoval starejši občan, ki so ga zaradi opeklin prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Med kurjenjem ogenj ušel izpod nadzora

Policisti so ugotovili, da je 66-letni občan kuril več neuporabnih bal sena na zemljišču ob gospodarskem objektu. Med kurjenjem je ogenj ušel izpod nadzora, pri čemer je zagorelo tudi v notranjosti objekta, kjer so skladiščili bale sena.

Policija bo o vseh ugotovitvah pisno obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, zoper odgovorno osebo pa bo podan predlog drugemu prekrškovnemu organu zaradi kurjenja v naravnem okolju.

V požaru je zgorelo približno 250 bal sena, kmetijski stroji (traktor in samonakladalka) ter gospodarski objekt. Nastala je večja materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več deset tisoč evrov.

Na kraju so posredovali gasilci iz Ajdovščine in Sela ter policisti.