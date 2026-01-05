Raje v smrt kot v dom starejših! Najbolj odmevnega zločina, smrti Aleša Šutarja, ne obravnavajo kot umor

KRVAVO LETO 2025

Lani v Sloveniji ubitih osem ljudi, kar pet storilcev je naredilo samomor.

V letu 2025 je bilo v Sloveniji umorjenih osem ljudi (po štiri ženske in moški), kar je najmanj primerov ubojev ali umorov v naši državi v zadnjih letih. Pomenljiv je podatek, da je kar pet lanskih storilcev mrtvih, torej so si sodili sami. Dve najokrutnejši kaznivi dejanji sta se zgodili v družinskem krogu, storilka enega od teh je mladoletna. V javnosti je sicer najbolj odmevalo kaznivo dejanje zoper življenje in telo na Dolenjskem, ki pa ga pristojni ne preiskujejo v smeri umora ali uboja, ampak povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Glede kaznovalne politike kakšne ...