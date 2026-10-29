Laščana sta davila in mučila: hrvaška morilca 76-letnega Petra že v slovenskem priporu

GROZLJIVO

Našli so ju tudi s pomočjo hotelirke in hrvaškega Večernjega lista.

Petindvajsetega julija dopoldne je na Policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja. Policista sta odšla na naslov, kjer je 76-letni Peter Glušič živel sam, in ga v hiši našla mrtvega. Že na prvi pogled je bilo jasno, da je umrl na nasilen način. Preiskava je bila nekaj časa skrivnostna, a kriminalisti so kaj kmalu ugotovili, kdo naj bi ga brutalno mučil in ubil. Tudi s pomočjo laške hotelirke, hrvaškega časnika Večernji list in nemških policistov. Zdaj sta hrvaška krvnika že za našimi zapahi, znana pa je tudi njuna identiteta. Razkritje v ...