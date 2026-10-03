Laščanka prišla domov in doživela šok: v hiši vlomilec, pred njo voznik z belim BMW

V Zgornji Rečici so policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Neznani storilec je v dopoldanskem času v hišo vlomil skozi pritlično okno ter ukradel gotovino in zlatnino. Lastnica se je kmalu po vlomu vrnila domov. Pred hišo je naletela na moškega, po katerega se je pripeljal drug moški z belim osebnim vozilom znamke BMW z ljubljansko registrsko oznako. Ko je ugotovila, da je bilo v hišo vlomljeno, je o dogodku obvestila policijo, piše PU Celje.

Policisti ponovno opozarjajo tudi na vlome v vozila. Že pred tem so obravnavali primer na parkirišču piknik prostora na območju Šmartnega v Rožni dolini, kjer so neznanci vlomili v več osebnih vozil in iz njih odnesli gotovino ter bančne kartice.

Storilci pogosto izkoristijo večja praznovanja, poroke in druge dogodke, kjer se zbere več ljudi. Takrat lahko opazujejo parkirana vozila in izkoristijo priložnost za krajo denarja, kartic, daril ali drugih vrednejših predmetov.

Policija zato lastnike vozil znova poziva, naj na vidnih mestih v avtomobilih ne puščajo predmetov, ki bi lahko pritegnili pozornost storilcev.