Lastnica zalotila tatu, ukradel je električni skiro in pobegnil

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so bili v torek obveščeni o drzni tatvini na območju Kamnika. Neznani storilec je okrog 18. ure, ko je bilo sonce še precej visoko na nebu, vstopil v odklenjeno hišo in ukradel električni skiro ter še nekaj drugih predmetov. Pri dejanju ga je zalotila oškodovanka, zlikovec pa je nato pobegnil s kraja. Policisti, ki so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana, kjer občanom svetujejo, naj ob vsakem odhodu od doma, tudi če bodo odsotni le krajši čas, pa tudi, ko so doma, dosledno zaklepajo vrata hiš, stanovanj in drugih objektov ter zapirajo okna. Slednje velja predvsem za stanovalce nižjih nadstropij. »Storilci kaznivih dejanj namreč pogosto izkoriščajo prav odklenjene objekte in nepazljivost lastnikov. Ključe hranite na varnem mestu, vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih in lahko dostopnih mestih,« občanom na srce še polagajo policisti.

S predrznimi tatovi so imeli v torek opravka tudi na območju Policijske uprave Koper. »Ob 12.30 nam je občan prijavil drzno tatvino. Pri njegovi starejši sorodnici so bile v stanovanju osebe, ki so prodajale posodo. Zatem je ugotovila, da so ji ukradli zlatnino,« so podrobnosti kaznivega dejanja opisali na PU Koper, kjer storilce še iščejo. »Ob tem ponovno apeliramo na samozaščitno ravnanje. Pogovorite se s svojimi starejšimi sorodniki, naj nikar ne odpirajo vrat neznanim osebam in jih ne spuščajo v stanovanja. V kolikor so žrtve kaznivega dejanja, pa naj o tem takoj obvestijo policijo na 113,« so dodali koprski policisti.