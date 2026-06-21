Laura vodila prostitucijsko združbo kar iz zapora: trije razvpiti zvodniki, ki naj bi novačili ženske, znova na zatožno klop (FOTO)

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo v torek nadaljevalo sojenje Lauri Teuti Krstevski, Sashku Krstevskemu in Alminu Rujoviću, ki jim specializirano državno tožilstvo očita kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. Gre za obsežno kazensko zadevo, v kateri je bilo sprva obtoženih kar 27 oseb, kriminalistična preiskava pa je po navedbah policije zajela domnevno organizirano združbo, ki naj bi se poleg zlorabe prostitucije ukvarjala tudi z drugimi oblikami organizirane kriminalitete.

Po očitkih tožilstva naj bi člani združbe izkoriščali socialno stisko žensk in jih novačili za opravljanje spolnih storitev. V prostitucijo naj bi bilo vključenih več kot 20 žensk iz Slovenije in tujine, predvsem z območja držav nekdanje Jugoslavije. Preiskava se je začela po prijavah dveh domnevnih žrtev trgovine z ljudmi, ki sta policiji opisali izkoriščanje za namene prostitucije. Po doslej znanih ugotovitvah naj bi osumljenci ženske iskali tudi prek spletnih oglasov za delo maserk v Sloveniji. Tožilstvo trdi, da so bili nekateri oglasi zgolj krinka za vključevanje žensk v prostitucijo, pri čemer naj bi organizatorji nadzorovali njihovo delo, razporejali stranke in pobirali del zaslužka. V posameznih primerih naj bi ženske morale izročati tudi velik del prihodkov, ki so jih ustvarile s spolnimi storitvami.

Laura Teuta Krstevski. FOTO: Aleksander Brudar

Eden ključnih akterjev krivdo priznal

V središču preiskave je bil sprva Mladen Bilić, ki ga je tožilstvo označilo za enega ključnih členov domnevne mreže. Jeseni 2024 je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Sodišče mu je nato izreklo eno leto in deset mesecev zaporne kazni ter 6000 evrov denarne kazni. Po navedbah iz obtožnice naj bi z nezakonitimi posli pridobil najmanj 83.700 evrov premoženjske koristi. Več obtoženih se je v postopku odločilo za priznanje krivde. Med njimi so bili tudi posamezniki, ki so bili poleg zlorabe prostitucije obtoženi še kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. Zaradi sklenjenih sporazumov s tožilstvom so bili nekateri postopki že pravnomočno zaključeni.

Na zatožni klopi so tako ostali le še Laura Teuta Krstevski, Sashko Krstevski in Almin Rujović, ki krivde niso priznali. Tožilstvo Lauri Teuti Krstevski pripisuje pomembno vlogo v domnevni mreži. Posebno pozornost je primer vzbudil tudi zato, ker naj bi del domnevnih nezakonitih poslov potekal v času, ko je prestajala zaporno kazen zaradi sorodnih kaznivih dejanj iz preteklosti. Obramba očitke zavrača in vztraja, da dokazi ne potrjujejo navedb iz obtožnice. Sashko Krstevski je v prejšnjih fazah postopka zanikal kakršnokoli sodelovanje pri očitanih dejanjih in zatrjeval, da ni šlo za prisilo ali izkoriščanje žensk. Očitke sta zavrnila tudi preostala obtožena.

Mladen Bilić. FOTO: Jure Predanič

Sojenje velja za enega zahtevnejših kazenskih postopkov zadnjih let, saj obsega veliko število obtoženih, številne oškodovanke ter več let trajajočo kriminalistično preiskavo. Sodišče bo tudi v nadaljevanju presojalo obsežno dokazno gradivo in zaslišanja prič, na podlagi katerih bo odločalo o kazenski odgovornosti obtoženih. Za vse obtožene do pravnomočne sodbe velja domneva nedolžnosti.