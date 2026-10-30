Življenjski prihranki izpuhteli: 72-letni Slovenec padel v past lažne bitcoin borze

Kljub nenehnim opozorilom na spletne prevarante so policisti te dni obravnavali več tovrstnih goljufij. Ajdovske može postave je oškodovanka obvestila, da je pred nekaj dnevi na svoj mobilni telefon prejela SMS-sporočilo z obvestilom, da mora posodobiti svoj bančni račun, saj naj bi bil ta do izvedbe potrebnega preverjanja zaklenjen. V sporočilu je bila navedena tudi povezava do spletne strani, na kateri naj bi opravila preverjanje. Povezavo je odprla in v prepričanju, da gre za uradno spletno stran njene banke, vpisala zahtevane bančne podatke.

V navidezni bitcoin spletni borzi je od oktobra 2025 do februarja 2026 neznancem v večkratnih nakazilih nakazal dobrih 61.000 evrov.

Nekoliko pozneje jo je po telefonu poklical neznanec, ki se je predstavil kot uslužbenec podjetja, ki deluje na področju procesiranja plačilnih transakcij in zagotavljanja plačilne infrastrukture. Pogovarjala sta se o njeni domnevni transakciji v tujino. Med pogovorom je takoj posumila, da je postala žrtev goljufije. Ugotovila je namreč, da je bil z njenega bančnega računa v tujino nakazan denar. Oškodovana je za 1830 evrov.

Laški policisti poročajo, da je neznanec oškodovanca prepričal, da mu je omogočil oddaljen dostop do svoje spletne banke. Nato je z njegovega računa odtujil 3500 evrov. Neznani storilci so z lažnivim prikazovanjem okoliščin ogoljufali tudi 72-letnega moškega, ki je v navidezni bitcoin spletni borzi od oktobra 2025 do februarja 2026 neznancem v večkratnih nakazilih nakazal dobrih 61.000 evrov. Policisti v vseh primerih sicer nadaljujejo zbiranje obvestil, a malo je verjetno, da bodo dobili pretkane lopove ali da bodo oškodovanci dobili denar nazaj.