Lažna dekleta jih zvabijo v past: moški v srednjih letih plačal 30 tisočakov

Priča smo novemu načinu izsiljevanja. Za žrtev se vse skupaj začne povsem nedolžno; ker je osamljena in željna avanture v življenju, išče sorodno dušo na družbenih omrežjih in komunikacijskih aplikacijah. Največkrat na Instagramu ali Facebooku, pogosto tudi prek aplikacij za zmenke, kot je Tinder. Praviloma gre za moške, običajno srednjih let, ki si dopisujejo z mladimi dekleti, ne da bi vedeli, da profil na omrežju ali aplikaciji upravlja skupina moških. Ti so izdelali več takih lažnih profilov, ki so digitalne pasti. Dopisovanju, ki vključuje pogovore o intimi, bržkone še deljenje intimnih fotografij ali posnetkov s kočljivo vsebino, sledi predlog za srečanje v živo. Izsiljevalci se z moškim dogovorijo za zmenek. Ko ta pride na dogovorjeno lokacijo, pa namesto na dekleta naleti na izsiljevalce. Življenje se za moške, ki so padli v past in se bojijo razkritja dopisovanja in javne sramote, spremeni v pravi pekel. Izsiljevanje se namreč praviloma ne konča z enim plačilom, temveč se nadaljuje, saj se žrtve zaradi strahu pred razkritjem uklonijo novim zahtevam.

Moški je v trgovini izkoristil nepazljivost spremljevalca in prodajalcu zaupal, da je žrtev izsiljevanja.

Mariborski policisti so ta teden stopili na prste šestim osumljencem, ki so moškemu, staremu okoli 40 let, iz okolice Ptuja grozili, da ga bodo javno sramotili, če jim ne bo plačal zahtevanih zneskov. Pet slovenskih državljanov in en tujec, menda Kosovar, so osumljeni storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Od moškega naj bi izterjali okoli 30 tisoč evrov; vzel naj bi celo kredit, samo da osumljenci ne bi objavili njegove žgečkljive komunikacije z lažnim dekletom. »V zaključni akciji je sodelovalo okoli 40 policistov in kriminalistov. Za kaznivo dejanje izsiljevanja (po III. odstavku 213. člena Kazenskega zakonika) je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let,« je sporočila predstavnica mariborske policijske uprave (PU) Anita Kovačič.

Za sedem iphonov

Izvedeli smo tudi za primer izsiljevanja prejšnji teden v mariborskem nakupovalnem središču Europark. Moškega, ki se je na družbenem omrežju dopisoval z lažnim dekletom, je tja zvabilo več storilcev, ki so ustvarili njen lažni profil. V dopisovanju so se dogovorili za srečanje. Moški je odšel na dogovorjeni kraj na zmenek, vsaj tako je pričakoval, tam pa so ga pričakali štirje mlajši moški, trije Srbi in Slovenec. Zagrozili so mu, da bodo razkrili dopisovanje z (mladoletnim) dekletom, ki sploh ni obstajalo. Moški je v strahu, da njegovo početje pride v javnost, privolil v njihovo zahtevo, da jim v zameno za molk kupi sedem prestižnih mobilnih telefonov znamke iPhone.

Prizorišče izsiljevanja je bila trgovina v Europarku v Mariboru. FOTO: Europark Maribor

Odšel je v trgovino v nakupovalnem središču, spremljal ga je eden od domnevnih izsiljevalcev. Moški je v trgovini izkoristil nepazljivost spremljevalca in prodajalcu zaupal, da je žrtev izsiljevanja. Ta je takoj obvestil varnostno službo, slednja pa policijo. Osumljenci so po »poslu« odšli iz trgovskega centra, a so jih policisti kmalu izsledili. Četverico so olisičili, doletelo jih je policijsko pridržanje. Po podatkih Anite Kovačič se je izkazalo, da sta bili v kriminalno početje vpleteni še dve osebi. Potem ko so policisti opravili hišne preiskave, so izsiljevalce izpustili na prostost, saj po besedah Kovačičeve ni bilo več razloga za njihovo pridržanje. Podobna izsiljevanja zaznavajo policijske uprave po vsej državi.

Mnogi ne prijavijo

V nacionalnem odzivnem centru SI-CERT zaznavajo izsiljevanja z intimnimi fotografijami odraslih. Tudi v teh primerih se izsiljevanje začne z navidezno nenevarnim pogovorom z neznanko na družbenem omrežju, finančna oškodovanja pa so lahko zelo visoka, 5000 evrov in več. Storilec prvi stik z žrtvijo največkrat vzpostavi na Instagramu ali Facebooku ali prek aplikacij za zmenke. Običajno neznanka z izzivalno profilno fotografijo pošlje prošnjo za prijateljstvo in začne pogovor. Žrtev prepričuje, naj ji pošlje svoje gole fotografije. Ko jih prejme, pa začne groziti, da jih bo poslala žrtvinim prijateljem, družini, v službo, če ne bo nakazila. Dogaja se celo, da storilci zmontirajo intimne fotografije, ki so videti kot žrtvine, in jo z njimi izsiljujejo. Dejansko število žrtev je verjetno precej višje, saj številni zaradi sramu tovrstnih dogodkov ne prijavijo, menijo v SI-CERT, kjer vse spletne uporabnike opozarjajo, naj previdno navezujejo stike z neznanci, saj se lahko ujamejo v past.