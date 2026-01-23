  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOV NAČIN IZSILJEVANJA

Lažna dekleta jih zvabijo v past: moški v srednjih letih plačal 30 tisočakov

Najnovejša primera izsiljevanja s pomočjo lažnih profilov na družbenih omrežjih.
Previdno navezujte stike na spletu, svetujejo strokovnjaki. Fotografija je simbolična. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images
Previdno navezujte stike na spletu, svetujejo strokovnjaki. Fotografija je simbolična. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images
Andrej Bedek
 23. 1. 2026 | 10:40
A+A-

Priča smo novemu načinu izsiljevanja. Za žrtev se vse skupaj začne povsem nedolžno; ker je osamljena in željna avanture v življenju, išče sorodno dušo na družbenih omrežjih in komunikacijskih aplikacijah. Največkrat na Instagramu ali Facebooku, pogosto tudi prek aplikacij za zmenke, kot je Tinder. Praviloma gre za moške, običajno srednjih let, ki si dopisujejo z mladimi dekleti, ne da bi vedeli, da profil na omrežju ali aplikaciji upravlja skupina moških. Ti so izdelali več takih lažnih profilov, ki so digitalne pasti. Dopisovanju, ki vključuje pogovore o intimi, bržkone še deljenje intimnih fotografij ali posnetkov s kočljivo vsebino, sledi predlog za srečanje v živo. Izsiljevalci se z moškim dogovorijo za zmenek. Ko ta pride na dogovorjeno lokacijo, pa namesto na dekleta naleti na izsiljevalce. Življenje se za moške, ki so padli v past in se bojijo razkritja dopisovanja in javne sramote, spremeni v pravi pekel. Izsiljevanje se namreč praviloma ne konča z enim plačilom, temveč se nadaljuje, saj se žrtve zaradi strahu pred razkritjem uklonijo novim zahtevam.

Moški je v trgovini izkoristil nepazljivost spremljevalca in prodajalcu zaupal, da je žrtev izsiljevanja.

Mariborski policisti so ta teden stopili na prste šestim osumljencem, ki so moškemu, staremu okoli 40 let, iz okolice Ptuja grozili, da ga bodo javno sramotili, če jim ne bo plačal zahtevanih zneskov. Pet slovenskih državljanov in en tujec, menda Kosovar, so osumljeni storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Od moškega naj bi izterjali okoli 30 tisoč evrov; vzel naj bi celo kredit, samo da osumljenci ne bi objavili njegove žgečkljive komunikacije z lažnim dekletom. »V zaključni akciji je sodelovalo okoli 40 policistov in kriminalistov. Za kaznivo dejanje izsiljevanja (po III. odstavku 213. člena Kazenskega zakonika) je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let,« je sporočila predstavnica mariborske policijske uprave (PU) Anita Kovačič.

Za sedem iphonov

Izvedeli smo tudi za primer izsiljevanja prejšnji teden v mariborskem nakupovalnem središču Europark. Moškega, ki se je na družbenem omrežju dopisoval z lažnim dekletom, je tja zvabilo več storilcev, ki so ustvarili njen lažni profil. V dopisovanju so se dogovorili za srečanje. Moški je odšel na dogovorjeni kraj na zmenek, vsaj tako je pričakoval, tam pa so ga pričakali štirje mlajši moški, trije Srbi in Slovenec. Zagrozili so mu, da bodo razkrili dopisovanje z (mladoletnim) dekletom, ki sploh ni obstajalo. Moški je v strahu, da njegovo početje pride v javnost, privolil v njihovo zahtevo, da jim v zameno za molk kupi sedem prestižnih mobilnih telefonov znamke iPhone.

Prizorišče izsiljevanja je bila trgovina v Europarku v Mariboru. FOTO: Europark Maribor
Prizorišče izsiljevanja je bila trgovina v Europarku v Mariboru. FOTO: Europark Maribor

Odšel je v trgovino v nakupovalnem središču, spremljal ga je eden od domnevnih izsiljevalcev. Moški je v trgovini izkoristil nepazljivost spremljevalca in prodajalcu zaupal, da je žrtev izsiljevanja. Ta je takoj obvestil varnostno službo, slednja pa policijo. Osumljenci so po »poslu« odšli iz trgovskega centra, a so jih policisti kmalu izsledili. Četverico so olisičili, doletelo jih je policijsko pridržanje. Po podatkih Anite Kovačič se je izkazalo, da sta bili v kriminalno početje vpleteni še dve osebi. Potem ko so policisti opravili hišne preiskave, so izsiljevalce izpustili na prostost, saj po besedah Kovačičeve ni bilo več razloga za njihovo pridržanje. Podobna izsiljevanja zaznavajo policijske uprave po vsej državi.

Mnogi ne prijavijo

V nacionalnem odzivnem centru SI-CERT zaznavajo izsiljevanja z intimnimi fotografijami odraslih. Tudi v teh primerih se izsiljevanje začne z navidezno nenevarnim pogovorom z neznanko na družbenem omrežju, finančna oškodovanja pa so lahko zelo visoka, 5000 evrov in več. Storilec prvi stik z žrtvijo največkrat vzpostavi na Instagramu ali Facebooku ali prek aplikacij za zmenke. Običajno neznanka z izzivalno profilno fotografijo pošlje prošnjo za prijateljstvo in začne pogovor. Žrtev prepričuje, naj ji pošlje svoje gole fotografije. Ko jih prejme, pa začne groziti, da jih bo poslala žrtvinim prijateljem, družini, v službo, če ne bo nakazila. Dogaja se celo, da storilci zmontirajo intimne fotografije, ki so videti kot žrtvine, in jo z njimi izsiljujejo. Dejansko število žrtev je verjetno precej višje, saj številni zaradi sramu tovrstnih dogodkov ne prijavijo, menijo v SI-CERT, kjer vse spletne uporabnike opozarjajo, naj previdno navezujejo stike z neznanci, saj se lahko ujamejo v past.

Več iz teme

izsiljevanjedružabna omrežjaMariborSpletna prevara
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRISTOJI MU

Stric Bojan Cvjetićanin: že pridno vadi (Suzy)

Zaveda se, da bo odgovoren očka.
23. 1. 2026 | 13:00
12:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To delate narobe: tako očistite in ohranite lesene kuhinjske pripomočke

Kako pravilno čistiti in negovati lesene kuhalnice, deske za rezanje in nože? Preverite preproste nasvete za čiščenje in oljenje lesa v kuhinji.
23. 1. 2026 | 12:55
12:40
Lifestyle  |  Astro
POVEŽIMO SE S SABO

To je smisel meditacije

Ko se naučimo biti doma v sebi, nas nič ne more zlahka odnesti.
23. 1. 2026 | 12:40
12:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKI MITI

Jajc lahko užijemo pet na dan, a samo, če so takšna (po mnenju naturopatinje)

»Da jajca dvignejo holesterol, je čista laž,« pravi priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, ki nam je razkrila, zakaj je to živilo tako nujno za zdravje pozimi.
Barbara Kotnik23. 1. 2026 | 12:20
12:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Saj ni res, pa je! Ukradli vozilo pogrebne službe. Je bil v njem tudi pokojnik?

Ponoči so ukradli mrliški avtomobil Pogrebne službe Mežica.
23. 1. 2026 | 12:13
12:12
Novice  |  Slovenija
ZVEZA NI NAREDILA DOVOLJ

Veterinarji zasolili cene cepljenja, rejci ogorčeni

Pred dnevi se je začelo cepljenje proti bolezni modrikastega jezika.
Drago Perko23. 1. 2026 | 12:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki