Lažna dobrotnika pod pretvezo, da potrebujeta denar za bolnega otroka, pretentala Celjanko

S PU Celje sporočajo, da so včeraj popoldne, 8. junija 2026, bili obveščeni o drzni tatvini, ki se je v dopoldanskih urah zgodila v Celju, v bližini splošne bolnišnice.

Tujca, moški in ženska, ki sta pobirala prostovoljne prispevke pod pretvezo, da potrebujeta denar za bolnega otroka, sta prepričala občanko, da jima je dala gotovino. Medtem, ko je v denarnici iskala denar je moški kot nehote odrinil občanko in ji medtem spretno iz denarnice ukradel dva bankovca po 50 evrov.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 274 klicev občanov. 65 klicev je bilo interventnih.

26 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 3 s področja mejnih zadev in tujcev, 34 s področja prometne varnosti in 15 s področja javnega reda in miru.

Občanka je to opazila šele kasneje in nas o zadevi obvestila, so še sporočili s PU Celje.